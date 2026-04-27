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鋼管舞亞洲賽上周末新蒲崗上演 韓星級教練Inyoung Cho大讚港將進步神速 難忘與Lisa合作點滴

即時體育
更新時間：19:27 2026-04-27 HKT
發佈時間：19:27 2026-04-27 HKT

一連兩日的鋼管舞大賽REVOLUTION 2026亞洲站，上個周末於新蒲崗東蒲體育館舉行。賽事吸引超過八個國家及地區接近100名舞者同場較量，是次比賽氣氛熱烈，場內舞台燈光及音響非常專業，台下掌聲及歡呼聲此起彼落。 其中一位評判兼表演嘉賓更是大有來頭，就是曾教導韓國天團BLACKPINK成員LISA跳鋼管舞的Inyoung Cho，她大讚香港鋼管舞選手近年進步神速，更分享當年與Lisa合作的難忘趣事。

來自韓國的星級舞者Inyoung Cho在國際鋼管舞界享負盛名，不但在國際賽事中多次奪冠，更曾與頂級明星如Lisa、Tiger JK及Wonder Girls昭熙等合作。今次是Cho第三次到訪香港，她對香港鋼管舞圈的發展印象深刻：「第一次來香港時，有些學員連腳趾的基本動作也未掌握。但今次很多選手已經進步許多，無論是技巧、舞台運用還是自信心，各方面都提升了很多。」談到自己在今次比賽中的表演，Cho表示作品講述一個活在城市中的普通人，都可以成為閃耀的舞者。她認為每個人的心中都有一個夢想。她強調這個故事不單屬於她，也屬於每一個普通人。

Cho曾教導BLACKPINK成員Lisa跳鋼管舞。Cho形容Lisa為人非常善良和謙遜，是她見過最善良的偶像之一。Cho回憶拍攝期間，Lisa總是主動照顧她，又不斷問意見，非常好學。Cho還分享了一個有趣小故事：「我教Lisa一些鋼管坐姿動作時，那些技巧很難也很痛，她總是尖叫，非常有趣。但一到正式拍攝，她就能立即改變情緒和表情，表現得非常專業。」 

最後Cho寄語有意嘗試鋼管舞的人：「鋼管舞可以讓你找到自己的內心，無論是女人還是男人，只要去跳就能展現自己的熱情，生活也會變得更好。」

記者、攝影：廖偉業

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