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倫敦馬拉松破男子組記錄 肯亞薩維1小時59分30秒奪冠 攜手科傑查齊破兩小時大關

即時體育
更新時間：19:12 2026-04-27 HKT
發佈時間：19:12 2026-04-27 HKT

2026倫敦馬拉松於本月26號（周日）舉行，肯亞選手薩維（Sabastian Sawe） 和埃塞俄比亞選手科杰查（Yomif Kejelcha） 兩人同時打破了正規賽事中從未被打破的男子組「兩小時」大關。薩維賽後感謝現場觀衆的支持，認爲今天的一切，不只屬於自己，同時屬於倫敦的每一個人。

現年30歲的肯亞選手薩維以1小時59分30秒衝過終點線，以絕對優勢奪得今届馬拉松的冠軍，基普圖姆（Kelvin Kiptum）在2023年創造的2小時00分35秒的原世界紀錄提升了1分05秒，成為歷史上首位在正式、合規賽事中跑進兩小時的男子馬拉松選手。不過「破記錄俱樂部」很快迎來了第二位成員，僅11秒後，埃塞俄比亞的科杰查（Yomif Kejelcha）以1小時59分41秒的成績完賽，獲得亞軍，與薩維一同躋身「破兩小時 」行列。而烏干達的基普利莫（Jacob Kiplimo）以2小時00分28秒的成績獲得第三名。前三名跑手全數超越舊世界紀錄。

賽後薩維接受媒體採訪時表示：「今天對我來說是難忘的一天。當衝出終點線看到成績時，我興奮極了，因爲今天我跑出了世界紀錄。」 

同時他也感謝現場觀衆的支持：「我要感謝現場的觀眾，他們的支持給了我很大幫助。你會感到無比開心、充滿力量，會不斷向前衝刺。今天屬於我的一切，不只屬於我個人，也屬於我們在倫敦的每一個人。」

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