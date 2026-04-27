馬術｜港隊於全國賽以一金一銀埋齋 大師姐梁巧羚功不可抺

中國香港馬術隊代表梁巧羚 (Raena) 於周日落幕的「2026 年全國馬術場地障礙錦標賽」中續有佳績，憑藉冷靜的判斷與穩定的技術，勇奪個人賽銀牌。繼日前帶領香港隊勇奪歷史性首枚全國團體賽金牌後，Raena在個人賽決賽中再度展現頂尖實力，策騎愛駒潘明卡（ PANENKA DE KALVARIE ）挑戰障礙高度達 160 厘米的全國最高水平賽道。

梁巧羚 在個人賽表現優異。公關提供

公關提供照片

公關提供照片

梁巧羚於個人資格賽的 43 對人馬組合中脫穎而出成功進入決賽，在競爭極其激烈的決賽首輪中，梁巧羚以 4 罰分、行進時間 85.43 秒的優異成績以暫列第三的優勢進入最終爭標階段。進入關鍵的第二輪，賽場氣氛趨於白熱化，梁巧羚頂住巨大壓力保持高度專注，僅以 4 罰分完成賽事，將兩輪總罰分鎖定在領先梯隊。

梁巧羚 獲得個人賽銀牌。公關提供

隨著原本排名第二的廣西隊騎手達布西力特於次輪失手錄得 12 個罰分，表現更為穩定的梁巧羚排名順利提升，最終以總成績 8 罰分的佳績榮獲銀牌，為香港代表隊再添一枚重量級獎牌。

這次奪銀不僅是梁巧羚個人職業生涯的一個里程碑，更是香港馬術隊自 2009 年賴楨敏奪金以來，香港隊在全國錦標賽個人項目上的重大突破。

作為陣中的資深核心與靈魂人物，梁巧羚在今屆賽事中完美演繹了從教練到金牌戰友的角色轉變，在親自站上領獎台的同時，也見證了隊中年輕「新血」的茁壯成長。這場在無錫取得「一金一銀

」的歷史性佳績，充分證明了香港馬術運動在全國頂尖水平中的強大競爭力與薪火相傳的豐碩成果。

梁巧羚於賽後難掩激動地表示：「短短兩天內收穫一金一銀，坦白說，這份成績連我自己也始料未及。能在全國賽的高水平舞台上交出這張成績單，固然感到萬分欣喜，但這份榮譽絕非我個人所能成就。我由衷感恩能遇到 PANENKA 這樣卓越的拍檔，牠在賽場上的全力以赴，給予了我跨越障礙的最大信心，這面獎牌是我們共同努力的成果。此外，看著身邊這群年輕騎手日益成熟，前天能與她們並肩站上團體賽頒獎台，對我而言更是意義非凡的難忘時刻。我也要特別感謝中國香港馬術總會多年來的栽培與信任，讓我能多次代表中國香港出賽，我定會繼續努力，不負大家的期望。」

中國香港馬術總會行政總監暨秘書長 Masami Toda 表示：「Raena 在短短兩天內，先與一眾年輕小將攜手寫下團體賽歷史，今日再憑頂尖實力登上個人賽領獎台，這份堅韌與專業令人動容。她多年來對香港馬術運動的奉獻有目共睹，這『一金一銀』的佳績，不僅是她個人職業生涯的最佳印證，更是對整個香港馬術團隊不懈付出的高度肯定。我們為 Raena 感到無比自豪，深信她的奮鬥故事將激勵更多新一代運動員投身馬術，為香港體壇創造更多輝煌。另外亦特別感謝團隊教練 Gianmarco Ferretti 先生，他在賽前與賽期間給予團隊的專業指導與心理支持。」