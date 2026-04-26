賽馬｜歲月無阻「浪漫勇士」締造傳奇！8歲不老王者破紀錄四奪女皇盃

歲月似乎對香港頂級賽駒「浪漫勇士」沒有些毫影響。在周日的沙田馬場，這匹8歲的不老傳奇再次展現了王者風範，破紀錄地第四度揚威一級賽富衛保險女皇盃。

冠軍騎師麥道朗（James McDonald）在比賽初段將這匹王者守住第四位，隨後在轉彎時移出大外檔發力，最終以一個馬位擊敗賽前被譽為最大威脅、來自日本的頂級賽駒「蒙面舞會」（Masquerade Ball）。當「浪漫勇士」在直路上越過「蒙面舞會」時，看台上的氣氛瞬間沸騰，「浪勇粉絲」在頭頂揮舞著標誌性的藍色橫幅與旗幟。

麥道朗賽後受訪時道：「能策騎像牠這樣的賽駒絕對是一種榮幸，牠能做到其他馬匹做不到的事，牠簡直是無懈可擊。老實說，我原本有些擔心，認為這是一次非常嚴峻的考驗。如果牠會在這裡被擊敗，對手一定就是那種級別的賽駒。但這場勝利再次證明了牠是何等非凡的王者。」

麥道朗深知「浪漫勇士」不斷打破紀錄的重大意義。「在牠的競賽生涯晚期，我才真正意識到牠有多麼特別，牠不可能永遠在賽場上，但我會享受這段美好的時光。牠就像是夢想成真。」

練馬師沈集成顯然已經找不到更多的形容詞來讚美「浪漫勇士」。在見證愛駒再創歷史後，他只能用3個「超級」來形容：「牠是一匹超級、超級、超級的王者。」

或許，由對手來描述「浪漫勇士」的統治力會更為貼切。策騎「蒙面舞會」的騎師李慕華（Christophe Lemaire）賽後感嘆：「歲月對『浪漫勇士』毫無影響。即使年紀漸長，牠依然和三年前一樣出色。牠太清楚自己的任務：出閘俐落，穩定走勢，然後加速。在牠的主場，牠幾乎是無法被擊敗的。」

「無法擊敗」這個詞甚至不足以涵蓋牠的偉大。周日的勝利是「浪漫勇士」職業生涯第14項一級賽桂冠，進一步鞏固了其四奪香港盃及如今四奪女皇盃的傲人紀錄。在沙田馬場2000米的賽道上，牠的戰績更是駭人的15戰14勝 — 唯一一次落敗，僅是以一馬頭位之微不敵另一匹史上最偉大賽駒「金鎗六十」。

沈集成表示，「浪漫勇士」將會把目光投向五月的渣打冠軍暨遮打盃。如果牠能繼去年的「遨遊氣泡」之後，成為連續第二年奪得香港三冠王稱號的賽駒，將可獲得高達1,000萬港元的特別獎金。

「我必須和Peter（馬主劉栢輝）商量一下，但有何不可呢？」沈集成說。「那裡有1,000萬的獎金。如果『遨遊氣泡』能做到，希望『浪漫勇士』也可以。」

當被問及這匹王者是否會在下個賽季繼續披甲上陣，甚至在2027年以9歲高齡出賽時，沈集成微笑著回答：「希望如此。」