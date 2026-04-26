劍擊｜蔡俊彥壓軸出場奠勝 馬不停蹄飛土耳其出戰周末世界盃

香港男花「世一」蔡俊彥（Ryan）在美國洛杉磯「聖殿劇院」打出爭氣的劍！他在香港時間周六在全新賽制的「世界劍擊聯賽」（World Fencing League）以隊長身份壓軸出場，對36歲的里約奧運團體銅牌得主兼2面世錦賽金牌、美國的屈臣（Miles Chamley-Watson），在特設的2分鐘的比賽中曾落後7:10，他一分分追上，最終以16:13反勝，協助「Team Shield」以大分5:1（共6場比賽）取勝兼贏得10萬美元獎金。Ryan將馬不停蹄飛去土耳其跟隊友會合，準備出戰本周末的世界盃。

Ryan（右二）及世界級隊友們（當中有重劍及佩劍的選手）取得首屆World Fencing League的冠軍。直播截圖

比賽海報，Ryan是Team Shield隊長。賽會FＢ圖

另一隊Team Blade，隊長是美國女花一姐Lee Kiefer（後排右）。賽會FＢ 圖

咸美頓也是坐上客。直播截圖

「聖殿劇院」坐無虛設，包括7屆一級方程戈悟世界冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）亦是侳上客，Ryan跟東道主Miles的壓軸對決，雖然對方佔主場之利，但無損香港「世一」兼應屆世界冠軍的信心，不時表現其跳躍得分的本事，獲得不少掌聲。

大會截圖

Ryan守尾，贏了比賽後即場接受司儀訪問。直播截圖

作為Team Shield的隊長，Ryan賽後接受現場司儀訪問時不忘力讚對手Miles創辦此項賽事，他說：「我想大家都應該給予掌聲Miles，站在洛杉磯這裡參加此項嶄新的比賽像夢想成真，這確實是一場革命性的比賽，令劍擊改頭換面。」

蔡俊彥（右）壓軸對屈臣（左）。直播截圖

大會FＢ 圖

此隊際賽的創辦人正是Miles，賽事是主題是Future of Fencing Starts Now，希望以嶄新賽制吸引更多人看懂劍擊，比賽講求快上快落（花劍打2分鐘、重劍3分鐘、佩劍1分鐘定輸贏）、清𥇦（慢鏡重播有光影特效清楚標示雙方劍尖如何得分）、AI 判決等等；首屆比賽邀請了12名來自世界各地的國際級劍手參加，並分成Team Shield及Team Blade兩隊以隊際形式出賽，每隊各2名男、女花劍、重劍及佩劍代表。

參賽的劍手不是世界冠軍就是奧運獎牌，包括Team Blade隊長、三屆奧運冠軍Lee Kiefer對Team Shield的Arianna Errigo（4面奧運獎牌、23面世錦賽獎牌），男重有「世一」兼巴黎奧運金牌得主兼應屆世界冠軍、日本的加納虹輝，男佩有法國「世二」兼應屆世錦賽銀牌得主Jean-Philippe Patrice等等。

記者：徐嘉華