帆船界七欖「民族盃帆船賽」 本地船隊化身機師、航天人員 支持不同業界發展

由香港遊艇會主辦、有「帆船界七人欖球賽」之稱的「民族盃帆船賽」，今日（4 月 26 日）假維多利 亞港圓滿舉行，65 支來自 18 個國家或地區勁旅，包括中國香港、中國內地、英格蘭、澳洲、比利時、 法國、德國、愛爾蘭、意大利、日本、馬來西亞、荷蘭、新西蘭、菲律賓、蘇格蘭、新加坡、瑞典及美 國，分成 RHKATI 及 PHS 兩大組別在維港以東水域作賽。

「民族盃帆船賽」規定每隻參賽的帆船上，所有船員必須代表同一民族及或地區。除了鬥速度，賽事可 設有「最佳服飾獎」，每一年不同的船隊都會以盛裝打扮，並以不同的出位造型應戰。今年，不少本地 隊伍的打扮都跟社會發展方向有關。有船隊化身「航空公司」，船員們打扮成機師、空中服務員、飛機 指揮員等的航空業界人士，更準備了巨型機票和登機閘口，以慶祝香港國際機場二號客運大樓將於五月 正式啟用；亦有隊伍打扮成航天人員，以表示支持港產航天員及航天工程。

跟往年一樣，也有不少隊伍打扮成各種電影人物和漫畫人物，有美國隊伍變身超級英雄電影中的小丑、 蝙蝠俠、鐵甲奇俠等等；也有本地隊伍打扮成電影《反斗奇兵》的角色，例如胡迪、巴斯光年、三眼仔、 彈弓狗等等，維港海面上演了電影、動漫角色大對決。

比賽以銅鑼灣作起點，沿途繞過柴灣對開的浮標後，再返回銅鑼灣衝線。最終，中國香港隊伍「慢不得 號」在「PHS 組別」以第一名完成，而法國代表「Second Wind 號」則於「RHKATI 組別」稱霸。以「榴 槤」造型為主題的馬來西亞隊伍「Lila 號」最終榮獲「最佳服飾獎」。 圖片說明：