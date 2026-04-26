Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

帆船界七欖「民族盃帆船賽」 本地船隊化身機師、航天人員 支持不同業界發展

即時體育
更新時間：18:29 2026-04-26 HKT
發佈時間：18:29 2026-04-26 HKT

由香港遊艇會主辦、有「帆船界七人欖球賽」之稱的「民族盃帆船賽」，今日（4 月 26 日）假維多利 亞港圓滿舉行，65 支來自 18 個國家或地區勁旅，包括中國香港、中國內地、英格蘭、澳洲、比利時、 法國、德國、愛爾蘭、意大利、日本、馬來西亞、荷蘭、新西蘭、菲律賓、蘇格蘭、新加坡、瑞典及美 國，分成 RHKATI 及 PHS 兩大組別在維港以東水域作賽。

「民族盃帆船賽」規定每隻參賽的帆船上，所有船員必須代表同一民族及或地區。除了鬥速度，賽事可 設有「最佳服飾獎」，每一年不同的船隊都會以盛裝打扮，並以不同的出位造型應戰。今年，不少本地 隊伍的打扮都跟社會發展方向有關。有船隊化身「航空公司」，船員們打扮成機師、空中服務員、飛機 指揮員等的航空業界人士，更準備了巨型機票和登機閘口，以慶祝香港國際機場二號客運大樓將於五月 正式啟用；亦有隊伍打扮成航天人員，以表示支持港產航天員及航天工程。

跟往年一樣，也有不少隊伍打扮成各種電影人物和漫畫人物，有美國隊伍變身超級英雄電影中的小丑、 蝙蝠俠、鐵甲奇俠等等；也有本地隊伍打扮成電影《反斗奇兵》的角色，例如胡迪、巴斯光年、三眼仔、 彈弓狗等等，維港海面上演了電影、動漫角色大對決。

比賽以銅鑼灣作起點，沿途繞過柴灣對開的浮標後，再返回銅鑼灣衝線。最終，中國香港隊伍「慢不得 號」在「PHS 組別」以第一名完成，而法國代表「Second Wind 號」則於「RHKATI 組別」稱霸。以「榴 槤」造型為主題的馬來西亞隊伍「Lila 號」最終榮獲「最佳服飾獎」。 圖片說明：

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
于洋曾被TVB下令「永不錄用」 為啖氣拒續約：使乜畀面？ 竟因「舊情人」薛家燕回歸
于洋曾被TVB下令「永不錄用」 為啖氣拒續約：使乜畀面？ 竟因「舊情人」薛家燕回歸
影視圈
9小時前
HKTVmall向傳統超市「宣戰」 推85折優惠搶客 王維基：睇吓邊個先投降
HKTVmall向傳統超市「宣戰」 推85折優惠搶客 王維基：睇吓邊個先投降
商業創科
8小時前
港式西餐廳「椰林閣」東山再起！逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
「椰林閣」東山再起？逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
飲食
2026-04-24 19:21 HKT
公屋申請人運氣爆錶 2人單位一派蘇屋邨唔要 等半年二派「夢幻窮宅」街坊打滿分：正到爆｜Juicy叮
公屋申請人運氣爆錶 2人單位一派蘇屋邨唔要 等半年二派「夢幻窮宅」 街坊打滿分：正到爆｜Juicy叮
時事熱話
2026-04-25 15:37 HKT
00:56
天文台︱周二、三落大雨？東北季候風再臨 本周後期再度降溫至20°C 5.1後始回暖
社會
4小時前
特朗普公開白宮記者協會晚宴的槍擊疑犯被捕照片。
02:32
白宮記者晚宴槍擊︱教師槍手衝閘畫面曝光 特朗普公開疑犯被捕照︱有片
即時國際
6小時前
將軍澳「扒手黨」周街開背囊 失手扮好人提醒：個袋打開 街坊認出慣犯大爆出沒熱點｜Juicy叮
將軍澳「扒手黨」周街開背囊 失手扮好人提醒：個袋打開 街坊認出慣犯大爆出沒熱點｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
李泳漢李泳豪反目楊思琦沉冤得雪？獲撐當年分手是「及時止蝕」 思琦妹31字留言吐心聲
李泳漢李泳豪反目楊思琦沉冤得雪？獲撐當年分手是「及時止蝕」 思琦妹31字留言吐心聲
影視圈
23小時前
手法升級！廣華醫院$150欠款信竟是騙局？付款限期後寄出 網民踢爆藏4大致命疑點｜Juicy叮
手法升級！廣華醫院$150欠款信竟是騙局？付款限期後寄出 網民踢爆藏4大致命疑點｜Juicy叮
時事熱話
剛剛
歐倩怡談前夫郭晉安帶兒子豪遊住總統套房 自爆邀囝囝旅行被拒 甜述男友是「最佳玩伴」
歐倩怡談前夫郭晉安帶兒子豪遊住總統套房 自爆邀囝囝旅行被拒 甜述男友是「最佳玩伴」
影視圈
21小時前