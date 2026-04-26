大專周年頒獎禮｜對世界羽聯改打15分具吸引力 謝影雪跟拍檔鄧俊文續戰洛奧機會增

一年一度香港大專體育協會周年頒獎禮周日假香港大學舉行，有一位稀客吸引全場眼球，她就是首度獲頒「大專全年最佳女子運動員」的謝影雪，她笑言對奪這獎感「尷尬」，對於世界羽聯日前宣佈將於明年1月4日開始採用15分，取代現有的每局21分，她坦言對年過30的她及鄧俊文都很「吸引」，大有機會戰至2028洛杉磯奧運會。

阿雪第一次亮相大專週年獎禮，即獲「大專全年最佳女子運動員」獎，她笑言感「尷尬」。徐嘉華攝

徐嘉華攝

阿雪（前排左三) 跟港大師生們合照。徐嘉華攝

難得阿雪第一次現身大專周年頒獎禮，其他大學的學生也爭著要跟她合照。徐嘉華攝

2023年2月透過「頂尖運動員入學計劃」入讀港大工商管理學士課程的阿雪，拿著重重的大專獎座時笑說：「跟我可以生得出的BB（指冋學們）一齊爭這獎項，真的有點尷尬。」

2023年至今比賽一直頻繁少有到校上課，她有感今季跟同學們打大專賽建立歸屬感及同學間的熱血，令她更想為港大出一分力，暫時仍以羽毛球為首的阿雪表示：「暫時未預計到要讀多久，畢竟羽毛球比賽太密，好難親身上到課，加上沒太多ONLINE的課程，暫時有點難夾到時間上堂。」

大專賽最大只可打到35歲

談到今年能幫港大參加大專羽毛球賽，阿雪表示隊中的教練是自己小時候其中一位啟蒙教練，所以怎也會去打：「而且我都好多謝港大給我這個課位，想盡自己責任打大專，或者打到我畢業為止。」不過，香港大專體育協會新參賽條例之一，是選手最多只可打到35歲，換句話說，阿雪只可多打一屆。

改15分對教練團絕對是「喜訊」

對於世界羽聯一日前獲得三分之二的贊成票通過採3局15分，阿雪說：「對我們教練團來說絕對是個『喜訊』，他們多一個理由叫我們繼續打下去；但說真，以我們的年齡及體能，改打15分是好『吸引』。」阿雪表示今年最大的目標是9月愛知名古屋亞運會，她想先看看亞運會的成績，亞運後還有11月的香港公開賽，有機會移師啟德體藝館，阿雪已表明會跟俊文至少打完香港公開賽，再決定洛奧的事。

大專個人冠軍，得獎者包括游泳的張心悅（左一）及張智傑（左二），還有破了男子100米跑港績的葉景維（左四）。徐嘉華攝

張心悅及張智傑同奪大專個人冠軍。徐嘉華攝

獲「大專名人堂」的有女子佩劍薛雅齊（左）及「蛙王」麥世霆（右二）等。徐嘉華攝

記者/攝影：徐嘉華