大專周年頒獎禮｜對世界羽聯改打15分具吸引力 謝影雪跟拍檔鄧俊文續戰洛奧機會增
更新時間：17:51 2026-04-26 HKT
發佈時間：17:51 2026-04-26 HKT
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一年一度香港大專體育協會周年頒獎禮周日假香港大學舉行，有一位稀客吸引全場眼球，她就是首度獲頒「大專全年最佳女子運動員」的謝影雪，她笑言對奪這獎感「尷尬」，對於世界羽聯日前宣佈將於明年1月4日開始採用15分，取代現有的每局21分，她坦言對年過30的她及鄧俊文都很「吸引」，大有機會戰至2028洛杉磯奧運會。
2023年2月透過「頂尖運動員入學計劃」入讀港大工商管理學士課程的阿雪，拿著重重的大專獎座時笑說：「跟我可以生得出的BB（指冋學們）一齊爭這獎項，真的有點尷尬。」
2023年至今比賽一直頻繁少有到校上課，她有感今季跟同學們打大專賽建立歸屬感及同學間的熱血，令她更想為港大出一分力，暫時仍以羽毛球為首的阿雪表示：「暫時未預計到要讀多久，畢竟羽毛球比賽太密，好難親身上到課，加上沒太多ONLINE的課程，暫時有點難夾到時間上堂。」
大專賽最大只可打到35歲
談到今年能幫港大參加大專羽毛球賽，阿雪表示隊中的教練是自己小時候其中一位啟蒙教練，所以怎也會去打：「而且我都好多謝港大給我這個課位，想盡自己責任打大專，或者打到我畢業為止。」不過，香港大專體育協會新參賽條例之一，是選手最多只可打到35歲，換句話說，阿雪只可多打一屆。
改15分對教練團絕對是「喜訊」
對於世界羽聯一日前獲得三分之二的贊成票通過採3局15分，阿雪說：「對我們教練團來說絕對是個『喜訊』，他們多一個理由叫我們繼續打下去；但說真，以我們的年齡及體能，改打15分是好『吸引』。」阿雪表示今年最大的目標是9月愛知名古屋亞運會，她想先看看亞運會的成績，亞運後還有11月的香港公開賽，有機會移師啟德體藝館，阿雪已表明會跟俊文至少打完香港公開賽，再決定洛奧的事。
記者/攝影：徐嘉華
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