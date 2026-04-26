賽馬｜「嘉應高昇」再破場地紀錄 主席短途獎強勢達成史無前例20連勝

「嘉應高昇」在周日的沙田馬場再次證明了牠作為賽馬史上最偉大短途賽駒的統治力。在一級賽主席短途獎（1200米）的巔峰對決中，這匹由大衛希斯（David Hayes）訓練的超級明星以無可匹敵的姿態擊退一眾世界級強敵，霸氣奪下史無前例的20連勝，並以全勝姿態完美結束連續第二個不敗賽季。

在冠軍騎師潘頓（Zac Purton）的策騎下，「嘉應高昇」展現了驚人的爆發力與速度。牠在最後階段甚至一鞭不施之下，便以1分07秒10的驚人成績衝過終點，將自己保持的1200米場地紀錄再推前了0.02秒。來自日本的頂級短途名駒「里見夢境」（Satono Reve）即使傾盡全力，最終仍被拋離4又1/4馬位屈居亞軍。

這場比賽的過程輕鬆得連潘頓賽後也頻頻搖頭讚嘆：「過程非常輕鬆，步速很理想，牠的節奏非常好。對牠來說，只要出場並做足整個賽季都在做的事就足夠了，而牠今天完美地完成了任務。」

比賽初段，「嘉應高昇」的廄侶「好友心得」及「美麗第一」領放締造步速。轉入直路時，莫雷拉（Joao Moreira）策騎的「里見夢境」一度試圖發起挑戰，但當「嘉應高昇」這匹王者發力加速時，所有威脅瞬間被粉碎。「里見夢境」只能無奈地第四度在「嘉應高昇」的尾流中飲恨。

「日本隊今天再次派出了他們最強的短途馬過來，但『嘉應高昇』以極具統治力的方式擊敗了對手，」潘頓表示。「人們或許可以給予牠比現在更多的讚譽，牠在過去18個月的表現極度出色，且狀態依然火熱。希望我們能將這股巔峰狀態延續多一兩個賽季。」

由艾道拿策騎的「氣勢」後上表現出色，落後頭馬5個馬位跑獲季軍；而麥道朗（James McDonald）策騎的「舉步生風」則取得第四名。

這場破紀錄的勝利為「嘉應高昇」帶來了豐厚的回報。除了超過1300萬港元的頭馬獎金外，牠還額外囊括了500萬港元特別獎金，將其職業生涯總獎金推高至超過1億4800萬港元。此戰牠的獨贏派彩更是達到了最低限額的1.05倍，足見公眾對這匹短途王者的絕對信任。

練馬師大衛希斯透露，這匹五歲的賽道霸主在完成本季8戰8勝的完美征途後，將會前往位於廣州的香港賽馬會從化馬場，享受一個當之無愧的假期。

這位澳洲籍練馬師的下一個目標，將是劍指今年10月於悉尼蘭域馬場（Randwick）舉行、全球獎金最豐厚的草地賽事——「珠穆朗瑪峰錦標」（The Everest）。該項賽事的頭馬獎金高達5000萬港元。

「我非常期待牠能到從化休息，讓牠在那些日間放草場裡好好放鬆，」大衛希斯說。「然後，在天氣變得真正炎熱之前，牠會重新投入訓練，準備再次去澳洲贏取那筆豐厚的獎金，那將會非常美妙。」