2026三亞亞沙運｜賈慧妍跳遠第8完賽 陳一樂總成績第3闖60米決賽
更新時間：16:55 2026-04-24 HKT
發佈時間：16:55 2026-04-24 HKT
發佈時間：16:55 2026-04-24 HKT
三亞亞沙運周五進行沙灘田徑項目，女子跳遠方面港隊的賈慧妍最終以第8完賽，女子60米有梁筠宜以總排第4闖入決賽，而男子60米則有陳一樂和陳庭方齊闖決賽。
女子跳遠港隊派出賈慧妍出戰，最終她在第6次試跳跳出最佳的5米60，以第8完賽。而60米方面女子，梁筠宜分組跑出7秒59總排名第4殺入決賽，但庾沛怡則以7秒77排第10無緣決賽。男子方面陳一樂跑出6秒83總排名第3出線，隊友陳庭方亦以6秒89齊闖決賽。同日亦有12人龍舟100米直道賽，港隊男子在復賽中以第四完賽無緣總決賽，在之後的小決賽亦以27秒416不敵菲律賓，而女子方面港隊在復賽中以第三完賽落到小決賽，最終亦以31秒367以0.228秒優勢力壓澳門獲勝。
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