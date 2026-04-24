桌球｜「火箭」奧蘇利雲否認為避稅移居杜拜 杜拜愛爾蘭中國香港都有家

桌球界傳奇、「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）近日就其移居杜拜一事，作出了澄清。他堅稱，自己並非如外界所揣測，是為了避稅而離開英國，純粹是因為他對目前在杜拜及愛爾蘭的生活感到開心。火箭還指出在中國和香港都有家，喜歡的時候便住那裏。

「我只是選擇我想來的時候才來」

現年50歲的奧蘇利雲，去年夏天與妻子拉娜·盧瓦斯（Laila Rouass）結婚後，便移居中東。此後，他甚少在英國露面，在今屆世界錦標賽前，只在英國本土參加過一項賽事，反而將重心放在中國及沙地阿拉伯的比賽。

對於移居的決定，這位七屆世界冠軍兼現時世界排名第12的球手回應道：「我移居並非為了任何其他原因，只是因為我對我現居的地方感到高興。我喜歡在杜拜，也喜歡在愛爾蘭。我只是選擇我想來的時候才來。」

他補充道：「那些現在是我的家，所以我只是在它們之間往返，當然還有中國、香港。在比賽期間，我會留在這裏，不會飛到任何地方。」

厭倦獨自作戰 羨慕足球員

奧蘇利雲在今屆世界錦標賽中，首圈輕鬆以10:2擊敗何國強，向著其創紀錄的第八個世界冠軍寶座邁進。然而，這位縱橫桌壇三十多年的傳奇，卻坦言對這項需要獨自奮戰的運動，感到厭倦。

他說：「桌球，你必須獨自完成所有事情。我希望我是一名足球員，或者在NFL打球，那樣我可以向老闆請一個月假，或者跟他說『請不要讓我對陣他，因為我不喜歡對陣他』。」