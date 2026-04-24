賽車｜區天駿初亮相WEC即露鋒芒 惜因戰車故障痛失首冠

區天駿 (Antares) 與兩名隊友，Marvin Kirchhöfer(德國) 及Tom Fleming(英國) 在 FIA世界耐力錦標賽 (FIA WEC) 首場意大利Imola賽站中，經歷一個遺憾的結局。儘管他們三人在這場本季首演中表現出色，但當Garage 59車隊的10號麥拿倫賽車於LMGT3組別一路領先時，卻在比賽末段因技術故障而被迫提早退賽。

區天駿日前轉戰WEC世錦賽。賽會圖片

Garage 59車隊因戰車故障憾失WEC首冠。賽會圖片

區天駿因戰車故障憾失WEC首冠

早前在GT世界挑戰賽歐洲法國站封王的區天駿日前轉戰WEC世錦賽，區天駿和隊友在排位賽中已有出色表現，並成功以頭位起步，正賽由區天駿負責起步，他甫在首段賽段中與兩部凌志及一部寶馬賽車上演緊密的攻防戰，成功穩守LMGT3組別的領先位置。10號麥拿倫賽車原以領先姿態進站，但88號福特賽車採取延後換胎 (overcut) 策略，成功在進站期間反先，令麥拿倫賽車一度跌至次席。Antares在隨後的第二段賽段中，安全車的出現收窄車群間的距離，令對手之一的69號賽車能跟隨Hypercar車群伺機超越。儘管遭遇挫折，但區天駿始終咬緊著前方兩名對手，在完成個人賽段並交棒予Marvin Kirchhöfer時，10號賽車仍穩守在前三名。

區天駿和隊友在排位賽中已有出色表現，成功以頭位起步。賽會圖片

區天駿所駕駛的麥拿倫10號戰車。賽會圖片

交棒過後，Marvin Kirchhöfer趁競爭對手進站時重新奪回領先位置，讓10號麥拿倫賽車再度帶領著比賽。隨後另一名隊友Tom Fleming接棒並連續兩個賽段作賽，與領先的雪佛蘭對手上演激戰，並成功超越對手搶回領先優勢。此時賽道突然下起大雨，增加比賽的複雜性，但多變的天氣反而意外配合上Garage 59車隊的作戰策略，協助10號車在進入最後一小時的賽程前，與後面第二位69號寶馬對手的差距拉開至25秒以上。

Garage 59車隊最終只能以組別第13名完成比賽。賽會圖片

然而，當比賽剩下不足50分鐘，並由Marvin Kirchhöfer負責最後一段衝刺時，10號麥拿倫賽車的發電機開始出現問題。車隊起初嘗試應對故障，由於當時他們有充足的領先優勢，車隊寄望能一邊控制節奏，一邊力保領先優勢直到終點。然而，在賽事剩餘不足 40 分鐘時，發電機徹底故障。賽車被迫進站進行搶修逾14分鐘，令他們首演WEC世錦賽即封王的希望幻滅。

10號賽車完成維修後重返賽道，最終只能以組別第13名完成比賽。對於在整個週末表現強勁、且首次參加WEC世錦賽已展現出驚人潛力的Garage 59車隊而言，無疑是一個沉重的打擊。據了解，麥拿倫賽車一直受到發電機的問題纏繞。今次10號賽車雖已換上2026年新款升級零件，但在此場 Imola 賽事上卻引發出新的故障模式。

區天駿表示今場的表現已足夠令他難忘。賽會圖片

區天駿賽後表示他們以「新人」身份挑戰賽事，並如童話般奪頭位資格，也在比賽過程中保持領先，已是人生的榮幸也會永遠記住這個時刻，他也指：「這場賽事證明我們的實力足以爭勝。我與兩名隊友和車隊人員合作無間，更成功與對手們拉開一段可觀的優勢，當時甚至已經聞到勝利的氣味。最終卻因機械故障而功虧一簣，令我們無法將表現轉化為實質成績，這種滋味令人感覺到非常苦澀。在全球耐力賽的最高殿堂上飲恨，對我們來說是一次極大的推動力。明顯地，在我們前面還有漫長的路要走。我們必須找出解決方案，在發揮出應有實力並贏得佳績之前，我們絕不會停步。」

Garage 59與麥拿倫目前正全力尋求解決方案，務求在下一場WEC比利時斯帕站，特別是6月舉行的年度重頭戲——法國利曼24小時耐力賽(24 Hours of Le Mans) 之前，徹底解決發電機問題。