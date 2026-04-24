高爾夫球｜中學校際高爾夫球賽圓滿結束 港隊小將曹欽翔丙組封王

由中國香港高爾夫球協會（高協）及香港哥爾夫球會（球會）合辦、並獲香港賽馬會慈善信託基金捐助的「賽馬會社區高爾夫球計劃：第七屆中學校際高爾夫球比賽」今日在粉嶺舊球場舉行，儘管比賽期間有幾陣暴雨，亦無損超過110 名學界精英球員的爭勝決心。

香港哥爾夫球會總經理高德禮先生 （右）向隊際賽丙組總桿賽冠軍香港國際學校（三隊）頒獎。公關提供

第七屆中學校際高爾夫球比賽有超過110名、來自 22 間學校的球手參加。公關提供

多位港隊成員在「賽馬會社區高爾夫球計劃：第七屆中學校際高爾夫球比賽」表現亮眼。港隊代表曹欽翔以 38 分榮膺丙組男子個人總桿賽冠軍，屬各男子組別中最高分數；女子方面，甲組個人冠軍呂佳心與丙組個人冠軍黃雅欣同為港隊成員，雙雙得到 38 分，並列女子總桿賽中最高分數。隊際賽方面，香港國際學校（三隊）以總分 74 分奪得丙組冠軍，是為總桿賽全場最高分數，盡顯本地高球新星的實力。賽後球員們紛紛表示，在熱悉的舊球場比賽份外興奮，在不穩定的天氣下完成比賽更是寶貴的實戰經驗，增強了未來參加更大型比賽的信心。

丙組男子個人總桿賽冠軍曹欽翔 （右二）。公關提供

甲組女子個人總桿賽冠軍呂佳心。公關提供

丙組女子個人總桿賽冠軍黃雅欣。公關提供

中國香港高爾夫球協會行政總裁賴以尊先生表示：「『中學校際高爾夫球比賽』已成為香港精英高球人才管道的重要一環，我們會主動邀請表現優秀的學生加入港隊，提供參與大型賽事和在正規球場訓練的寶貴機會。不少在校際比賽奪冠的球手，都在各路高水平賽事嶄露頭角，包括首位完成奧古斯塔國家女子業餘錦標賽決賽輪的香港球手劉弦，展現了高協團隊努力下的青訓成果。」

中國香港高爾夫球協會行政總裁賴以尊先生（右）向丙組男子個人總桿賽冠軍曹欽翔（左）頒獎。公關提供

香港哥爾夫球會會長郭永亮先生表示：「粉嶺舊球場是全港疏導雨水能力最佳的球場之一，所以每年春季舉行的『中學校際高爾夫球比賽』都選址這裏。球會一直推動高球校園普及化，除了安排頂尖高球明星訪校，亦在接近 50 間中小學提供高球模擬器體驗和教師高球基礎培訓。我們會與社區合作夥伴香港賽馬會緊密合作，進一步擴大學界及社區活動的觸及率。」

「賽馬會社區高爾夫球計劃：第七屆中學校際高爾夫球比賽」開放予本地所有中學參加，每隊最多由 4 位 19 歲或以下的學生組成，在 3 個年齡組別爭奪隊制賽（淨桿賽和總桿賽）和個人賽（淨桿賽和總桿賽）冠軍，透過比賽推動高爾夫球運動的普及發展，並為本地體壇培育具潛質的年輕人才。