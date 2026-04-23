田徑｜青年組「星中之星」由200米紀錄保持者梁靖恆 首奪 跳遠賈慧妍冧莊

港田徑週年頒獎禮周四晚在灣仔合和酒店舉行，焦點之一的男、女子成人及青年「最佳運動員」（亦稱「星中之星」）大獎揭盅，2位近半年刷新港績的男將、100米「飛人」葉景維及200米跑梁靖恆首奪男子成人及青年組「星中之星」，而女子組由「女飛人」陳佩琦及跳遠賈慧妍分奪成人組及青年組「星中之星」。

21歲的葉景維去年11月粵港澳全運會初賽以10秒27刷新香港「男飛人」紀錄入準決賽，首度獲頒田總成人組「星中之星」，這亦是自前男飛人黎振浩2012年拿過此獎後、相隔14年由葉景維奪得。

葉景維坦言獲此獎感意外。徐嘉華攝

景維獲獎後坦言感意外：「其實有其他男將在全運會的成績比我好，有的入到全運決賽（景維準決賽止步），所以沒猜到自己獲此殊榮，是自己一個里程碑，但自己最想做好的就是再跑快一點。」

如無意外，21歲的景維回想全運破港績時表示：「那次沒想過自己可以破到港績，賽前只想著破自己PB（個人最佳），可能當時紛圍好，所以發揮好一點。」景維表示其實上一代的短跑港將很有實力去刷新更佳的港績（舊港績是2010年徐志豪創下，吳家鋒於2021年平了這紀錄），只是他們放多了時間在接力上，才未能更新舊紀錄。

如無意外，葉景維大有機會以破紀錄的時間達9月愛知名古屋亞運會100米跑參賽資格，不過他更想跟隊友們在接力賽爭取好成績，甚至200米跑也期望能達標。

梁靖恆首獲田總青年組「星中之星」大獎。徐嘉華攝

香港青年組各「傑出運動員」。徐嘉華攝

年僅19歲的港大一年級生梁靖恆亦是首次獲此殊榮，他於去年香港舉辦的U20東亞田徑錦標賽中以刷新港績20秒91奪得銅牌，他表示：「這個比賽是我們這年齡緊要的比賽，還在比賽中打破港績，當時隊友、家人都在㺺場看我比賽，好開心。」靖恆表示這場東亞錦標賽是一場令自己不斷推動自己向前進的比賽，他說：「畢竟200米有很多強勁的隊友如吳君浩、古綽峰，這個獎令我更推動自己向更高水平，無論是練習、比賽、態度上要再提升。」

除了亞運外，梁靖恆亦有5月底香港舉行的U20亞青賽以及8月世青賽，他希望近2個月內能跑入20秒內，再創自己PB。值得一提葉景維及梁靖恆的教練都是前「香港飛人」杜韋諾。

獲田總「傑出運動員」的女將包括欄后呂麗瑤( 左二)、短跑江俊淇（左三）及跳高張靜嵐（右二）。徐嘉華攝

兩位女子「星中之星」、成年組的陳佩琦及青年組冧莊的跳遠賈慧妍現身在三亞亞沙運，未能親身到場領獎。

田總今年正值75週年，特別推出新書「篳路藍縷 成就傳奇」：追求卓越 我們的田徑人生，長跑天后姚潔貞也有出席；典禮上亦頒發「卓越領航榮譽獎」，得主是現任田總主席關祺，而已故葉韻豐教練獲「德行典範榮譽獎」由她的愛徒陳浩怡、林安琪、梁穎瑜及方綺蓓上枱代表Miss領獎。

記者/攝影：徐嘉華