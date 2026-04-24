網球｜前「內衣模特」網球女將震撼復出！卡美娜·佐治宣佈2027年重返WTA賽場

意大利網球名將卡美娜·佐治（Camila Giorgi）在突然退役超過一年後，近日親自證實將於2027年重返職業網壇，消息震驚體育界。這位前世界排名第26的球星，曾因其模特事業及一系列爭議而成為焦點。

從神秘退役到宣佈回歸

佐治在2024年5月被國際網球誠信機構（ITIA）列入退役名單，當時她並未親自宣布，一度引發外界猜測。隨後，意大利媒體爆出她為逃避稅務調查而移居美國，更被指控盜竊別墅傢俬及拖欠租金。

面對種種指控，佐治在2024年10月接受電視訪問時全盤否認，並將問題歸咎於前管理團隊。退役期間，她專注於內衣模特事業，並時常在社交媒體分享性感照片，但並未完全脫離網球。她不僅在ATP賽事中擔任採訪員，最近更開辦了自己的網球訓練營。

為2027年復出積極備戰

現年34歲的佐治已與前阿根廷網球選手兼教練Andrea Pasutti結婚，並定居於馬略卡，期待著他們第一個孩子的出生。在最近的問答中，她明確表示：「是的，明年會復出。我現在是一名教練，但同時在為2027年進行訓練。」然而，當被問及具體會參加哪些賽事時，她表示尚未確定。

佐治的最後一場職業比賽是在2024年3月的邁阿密公開賽上，當時她敗給了現今的「一姐」絲維迪克（Iga Swiatek）。她的回歸無疑將為女子網壇帶來新的話題與衝擊。