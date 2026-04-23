2026三亞亞沙運｜香港兩項鐵人無緣個人賽獎牌 周六混合接力再爭過

三亞亞沙運周四在舉行了兩項鐵人的個人賽，賽事包括2.5公里跑，緊接1公里游泳，再跑2.5公里，香港派出2男2女出戰，男、女子組成績最好是余承謙的第6名（29分38秒）及彭詩雅（Bailee Brown）的第5名（33分37秒），他們將於周六再出擊，參加男女混合接力賽。

今屆亞沙運是相隔10年後再次舉辦，男子兩項鐵人賽共有30人參加香港有余承謙及葉德朗，經過跑步及游泳再跑步共6公里的比賽後，國家隊包辦頭兩名，冠軍是去年11月全運會金牌得主、來自河南的范俊杰，時間是28分20秒，亞軍是來自廣東的滕云峰，時間是28分30秒，中國台北的潘子易以28分33秒奪季，香港的余承謙以29分38秒得第6名，而葉德朗以30分14秒得第8名。

女子組共有27人參加，冠軍是全運會銀牌得主、來自四川的林鑫瑜，時間是31分34秒，亞軍是柬埔寨的Garabedian Margot Morokot，時間是32分正，季軍是全運會第6名、來自遼寧的陸美伊，時間是32分32秒，香港的彭詩雅以33秒37秒列第5位，「師姐」蔡欣妍以34分18秒得第8名，

港隊休息一天，再於周六出戰男女混合接力賽，冀能爭上頒獎台。

記者：徐嘉華