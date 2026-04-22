田徑｜日本全馬紀錄保持者大迫傑 不受年齡規限 想繼續破紀錄

上月東京馬拉松以2小時05分59秒成為日本本土選手第一名的大迫傑（Suguru Osako），現正身在美國訓練，日前接受香港傳媒的訪問時表示， 現在推動自己跑下去的最大動力，就是希望將自己保時的日本全馬紀錄（2小時04分55秒）再往上推。

下月將滿35歲的大迫傑曾於去年12月華倫西亞馬拉松以2小時04分55秒三度刷新日本紀錄，這次在東京馬拉松，他穿著Li-Ning旗艦跑鞋系列的飛電6 ELITE「幻彩」、憑藉輕量結構、高能量回饋及超䨻膠囊科技及T1000全掌滾動碳板，釋放95%能量回歸的澎湃動力與極致穩定，以首名日本跑手衝過終點，總排名第12完成比賽。

談到目標是再創日本全馬紀錄的大迫傑表示：「目前我的身體狀況依然很好，接下來還能將自己的紀錄推到甚麼樣的高度、能否突破身體的極限，這些都是我繼續努力前進的動力。」

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今年9月日本再辦亞運會，大迫傑憑上月東馬的成績足以取得亞運參加資格，但他仍未百份百表態是否參加。被問到若遇上傷患或成績停滯不前時，會如何在心態上或訓練上作出調節呢？大迫傑說：「這些都是參與競技運動必然會發生的，將其視為必經的過程並坦然接受，是非常重要的；一旦把它當作必經過程來接受，當下該做甚麼就會變得明確，只要專注於此，自然能跨越難關。

這位長跑名將給予長跑者一些貼士：「跑馬拉松去到30到35公里時，不少人會遇到『撞牆期』，如果把目光放在終點的話，身心無論如何都會感到焦躁，所以我總是提醒自己保持冷靜，思考如何一公里、一公里地跑下去。」

對於正處於成績樽頸的跑手，大迫傑認為最關鍵是「心態」，也就是內心的狀態：「在思緒和情緒當未整理好的情況下，即使進行訓練也很難有好的練習；因此，當陷入樽頸時，比起追求新的練習，我認為調整心靈的狀態、理清內心的雜緒才是更正確的做法。」

有說「碳板跑鞋」改變了馬拉松運動，大迫傑認為「意志力」比「科技」（跑鞋和服裝）更重要：「科技....跑鞋的確是推動紀錄提升的重要因素，但能否真正將這些科技優勢發揮出來，歸根究底還是取決於選手個人。

羅亮添在活動上。

退役三鐵代表羅亮添 退役不退出三鐵圈子

大會在灣仔合和中心的Li-Ning播出大迫傑的訪問片段後，由退役的三項鐵人羅亮添（Tim）帶領一眾本地跑手夜跑，實測「飛電6系列」、「赤兔9系列」及「超輕23」，現全職服務懲教署的Tim空餘時間會教跑步，自己亦會抽空到內地參加比賽，用了Li-Ning各類跑鞋的他大讚牌子性價比好高。

對於近年在中環海濱舉辦三項鐵人賽，2019年12月退役的Tim也有參加，他說：「我雖然退了役，但我不是退出三鐵這圈子，三鐵支持我很多年，我覺得我有責任將我學到跟別人分享，希望感染到多點人嚐試去做運動。」