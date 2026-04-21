Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

網壇「一姐」莎芭蘭卡大派福利！ 性感造型登雜誌封面 粉絲激讚：女王！

即時體育
更新時間：17:28 2026-04-21 HKT
發佈時間：17:28 2026-04-21 HKT

白俄羅斯網球「一姐」莎芭蘭卡（Aryna Sabalenka）不僅在球場上稱霸，在鏡頭前同樣魅力四射！這位四屆大滿貫得主近日為著名雜誌《Esquire》拍攝了一輯性感照片，並將其分享至她擁有500萬追蹤者的個人Instagram，其大膽造型隨即引來粉絲們的熱烈討論和讚賞。

透視裙造型驚艷粉絲


在其中一張照片中，莎芭蘭卡身穿外套配搭一條透視長裙，大方展現其健美而火辣的身材，眼神充滿自信，與她在球場上的霸氣形象相得益彰。這輯照片一出，隨即「俘虜」大批粉絲。
粉絲們紛紛在評論區留言，大讚偶像的驚艷造型。「這太驚人了！」一位粉絲寫道。另一位則簡單直接地稱她為「女王」，並附上心心符號。更有留言稱讚她「太美了」，甚至形容她為「偶像、傳奇」。
從身穿虎紋毛皮大衣的賽前造型，到如今為雜誌拍攝的性感大片，莎芭蘭卡完美地展示了她作為頂級運動員在球場內外的不同面貌，無愧於「女王」的稱號。


球場內外同樣強勢


這位現任世界排名第一的球后，在球場上的表現同樣強勢。她最近在邁亞密公開賽中成功衛冕，決賽中以6:2、6:4直落兩盤擊敗美國新星歌芙（Coco Gauff）。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
鍾培生對林作拳賽遭非法盜播 入稟索賠逾5000萬元 高院下令前新城DJ凌志灝僅需賠175萬元
鍾培生對林作拳賽遭非法盜播 入稟索賠逾5000萬元 高院下令前新城DJ凌志灝僅需賠175萬元
社會
7小時前
照片瘋傳！粉嶺站疑有「便衣」捉逃票？港鐵澄清揭「神秘人」真正身份：並非便衣｜Juicy叮
照片瘋傳！粉嶺站疑有「便衣」捉逃票？港鐵澄清揭「神秘人」真正身份：並非便衣｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
港人深圳配名牌眼鏡甩Logo「預告」找晦氣 店家隔空「開條件」 網民：算了吧｜Juicy叮
港人深圳配名牌眼鏡甩Logo「預告」找晦氣 店家隔空「開條件」 網民：算了吧｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
麥當勞隱藏點餐技巧！1方法慳$8.5買豬柳漢堡餐 網民：2026仲有人唔知？
麥當勞隱藏點餐技巧！1方法慳$8.5買豬柳漢堡餐 網民：2026仲有人唔知？
飲食
2026-04-20 13:27 HKT
17樓住戶譚先生自備外骨骼步行輔助器，上樓執拾個人物品。梁國峰攝
02:37
宏福苑執拾︱17樓居民自備外骨骼步行輔助器 上樓取回高達模型及兩夾萬
突發
5小時前
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
影視圈
2026-04-20 09:00 HKT
83歲黃一飛激罕返港舉步維艱  神秘中年女子手拖手全程攙扶  肚腩如鼓飽受病痛困擾
83歲黃一飛激罕返港舉步維艱  神秘中年女子手拖手全程攙扶  肚腩如鼓飽受病痛困擾
影視圈
9小時前
00:49
4分鐘2宗奪命車禍│油塘港鐵站對開30歲內地女子捱貨車撞 頭髮被扯甩掛倒後鏡 送院不治
突發
6小時前
52歲蔡少芬疑P圖過度？ 自拍零皺紋白滑「少女肌」 路人原相機揭殘酷真相
52歲蔡少芬疑P圖過度？ 自拍零皺紋白滑「少女肌」 路人原相機揭殘酷真相
影視圈
7小時前
$1換購盒裝特大雞蛋！百佳超市推6大優惠 慶祝「佳蛋仔」生日
$1換購盒裝特大雞蛋！百佳超市推6大優惠 慶祝「佳蛋仔」生日
飲食
23小時前