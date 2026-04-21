網壇「一姐」莎芭蘭卡大派福利！ 性感造型登雜誌封面 粉絲激讚：女王！

白俄羅斯網球「一姐」莎芭蘭卡（Aryna Sabalenka）不僅在球場上稱霸，在鏡頭前同樣魅力四射！這位四屆大滿貫得主近日為著名雜誌《Esquire》拍攝了一輯性感照片，並將其分享至她擁有500萬追蹤者的個人Instagram，其大膽造型隨即引來粉絲們的熱烈討論和讚賞。

透視裙造型驚艷粉絲



在其中一張照片中，莎芭蘭卡身穿外套配搭一條透視長裙，大方展現其健美而火辣的身材，眼神充滿自信，與她在球場上的霸氣形象相得益彰。這輯照片一出，隨即「俘虜」大批粉絲。

粉絲們紛紛在評論區留言，大讚偶像的驚艷造型。「這太驚人了！」一位粉絲寫道。另一位則簡單直接地稱她為「女王」，並附上心心符號。更有留言稱讚她「太美了」，甚至形容她為「偶像、傳奇」。

從身穿虎紋毛皮大衣的賽前造型，到如今為雜誌拍攝的性感大片，莎芭蘭卡完美地展示了她作為頂級運動員在球場內外的不同面貌，無愧於「女王」的稱號。



球場內外同樣強勢



這位現任世界排名第一的球后，在球場上的表現同樣強勢。她最近在邁亞密公開賽中成功衛冕，決賽中以6:2、6:4直落兩盤擊敗美國新星歌芙（Coco Gauff）。