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專訪｜本周六一連兩天西九文化區舉行 身心靈放鬆的戶外BoostUP 體驗

即時體育
更新時間：11:11 2026-04-21 HKT
發佈時間：11:11 2026-04-21 HKT

每個人都想有「好狀態」，李卓耀靠平時各方面的訓練甚至周末帶狗行山令自己身心靈能保持好狀態，而萬寧在本月25及26日在西九文化區舉行「BoostUP好狀態嘉年華」，創辦人吳卓豪（Charlz）希望藉著超過40場的「身心放題」的體驗，感受一下身心靈的提升，單日票價$200（兩日通行$360），現場票價$300，可於網站https://manningsboostup.com/ 購票。

放假時段，李卓耀及呂樂樂喜歡到郊區或海灘放鬆自己。李卓耀IG 圖
放假時段，李卓耀及呂樂樂喜歡到郊區或海灘放鬆自己。李卓耀IG 圖

Charlz表示目標對象不一定是運動愛好者，更多的是運動新手、不清楚從哪種運動適合自己，他說：「我們有超過40場『身心放題』的運動及放鬆心靈體驗，希望透過2 天的活動，提升到參加者的『身心狀態』，行出他們參與運動的第一步。」

Charlz 是整個活動的發起人。徐嘉華攝
Charlz 是整個活動的發起人。徐嘉華攝
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Charlz 提到的「身心放題」有6大主題區：萬寧體驗館、好狀態舞台、心花綻放、Wellness市集、動感地帶及呼吸小站，活動包括Shake Out跑、廣東歌汗水派對、聲療冥想、集體呼吸練習、日落瑜伽，逾40場身心充電體驗，現場亦提供免費健康檢測。

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部份內容細節包括：「Shake Out跑」將於早文9時半起步，圍繞西九海濱以跑步來展開新的一天，星級領跑員游學修將帶領首日的Shake Out 跑。

星級導師之一的Utah 。公關提供
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「廣東汗水派對」首度聯乘Cantopop與高能量健身跨界體驗，串燒懷舊廣東歌金曲與超燃節奏完美碰撞，連同大師級教練Utah Lee Dance Fitness狂熱時段，將廣東歌節奏轉化為汗水與歡樂！

BoostUP沉浸式聲音旅程：這是一場空間音訊體驗，將觀眾置於現場聲音的核心，參加者躺臥於瑜伽蓆上，像一趟穿越聲音的的電影之旅，Wellness 不只是流汗、運動，平靜的心也能找回好狀態。

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BoostUP沉浸式瑜伽流：大型戶外沉浸式瑜伽流，由魏秋琪帶領，與3位古典音樂家現場演奏。

超人氣普拉提導師吳紫晴。公關提供
超人氣普拉提導師吳紫晴。公關提供

普拉提 X 抹茶狂歡派對：超人氣普拉提導師吳紫晴（Cobe Ng）將聯同Pulse Wellness Club、Modern Girls Wellness Club 及人氣烘焙店Social Goods聯手呈獻一場充滿活力的全身普拉提流動課，課當專注核心鍛鍊、腎部強化及正念動作，適合任何程度。

記者：徐嘉華

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