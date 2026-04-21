專訪｜即將三字頭 李卓耀 : 希望人變得踏實、成熟一點去做未來每一件事

問AI 香港最多紋身的運動員，羽毛球一哥李卓耀排頭位，自2017年在左手上紋上第一個紋身後至今，共有5個紋身，別人覺得紋身「型」，阿耀主要舒發情緒，特別是2020年初一次過紋在左手的「合拾 與 咆哮」的圖案，正是他性格「極端」的寫照，8月將踏入30歲 ，阿耀希望有個大轉變，至少在「冷靜與激情」之間找到平衡。

記者/攝影：徐嘉華

2024年9月紅館香港羽毛球公開賽第一圈比賽，阿耀爆冷以2:0擊敗國家隊的陸光祖，他即場做了一個「合拾」的手勢，令人留下深刻印象，他賽後解釋說：「是提醒自己就算贏波也要保持冷靜。」

訪問這天，除了顯眼的紋身外，他一頭微鬈的黑髮令小記感到意外，平時愛染金髮的他像刻意變「乖仔」，是30歲這關口作崇嗎？阿耀解釋說：「對我來說，『30歲』是一個好大的關口，我希望自己有好大的轉變，包括性格、生活、打波上，希望人變得踏實、成熟一點去做未來每一件事，覺得黑髮也幾襯我。」

2024年香港公開賽首圈擊敗國內對手後，阿耀在場上展示這個「合拾」的手勢。資料圖片

阿耀以往愛染金髮，這場內的咆哮的樣子常會出現。資料圖片

5歲開始跟羽毛球教練的爸爸學波，完成中三學業後轉做全職運動員至今15年，入過多次準決賽及決賽，但BWF (國際羽聯）的「世巡賽」錦標暫只有2019年11月的的香港公開賽（超級500），當時在次圈擊敗國家隊的石宇奇，決賽贏印度的金廷（Anthony Ginting）奪冠，沒多久（隔了1、2個月），在2020年初就紋了「合拾 與 咆哮」在左手上，他說：「我就是想將這兩個極端紋在一起，希望有一天能拿捏得好一點，找到兩者之間的平衡。」

阿耀的世界排名最高到過第13位（2024年1月），現排22位的他認為這紋身代表他的「冷靜」與「激情」，平時自己只有30% 冷靜，佔去70%是激情，他笑說：「如果我能平衡這兩方面，兩個極端能收放自如的話，我的羽毛球成績會好勁。」

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阿耀曾跟女朋友兼香港雙打主力呂樂樂在本地賽合作混雙。資料圖片

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做全職運動員15年，阿耀認為羽毛球所得到的不多也不少，但未去到他想要的位置。問他想要去到那裡，他想不也想就說：「世界排名方面，我想挑戰世界頭5位，比賽的話，我的目標一直沒變，就是金牌，不管是亞運會、奧運會還是『世巡賽』；我知道每次講到要拿金牌的目標時，一定會俾人笑，笑我不自量力，我就覺得若連目標也不敢說出來的人，好難有好成績。」

還有不足4個月就30歲，這位敢言敢行的香港羽毛球男單一哥口中的「大轉變」除了打波上、性格上（拿捏好冷靜與激情），他還提到生活上，他跟香港雙打代表呂樂樂拍拖6年，問他何有成家立室的打算，形容自己性格「好跳」的阿耀說：「未知何時組織家庭，但快踏入30歲，感覺『責任心』大了，無論對任何事，我都想成熟點、內儉點。」

