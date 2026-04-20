劍擊｜港男花隊在決賽以2分之差負世一意大利 無緣重溫一月奪冠滋味

以「世一」蔡俊彥及「劍神」張家朗為首的香港男子花劍隊跟金牌只差一步！他們夥拍新任世界冠軍林浩朗及師弟梁千雨，周一凌晨在開羅世界盃男花團體賽決賽對世界排名第一的意大利隊，在力戰下，以43:45 不敵對手，屈居亞軍，未能重溫一月巴黎站奪冠滋味，但仍創單季最多團體獎牌紀錄。

今站起用張家朗（右起）、林浩朗及蔡俊彥，由鄭鐵男（左一）換上梁千雨。FIE 圖

梁千雨 FIE圖

香港隊在今仗16強打起，以45:33擊敗德國，再在8強以45:34勝中立國，入到4強對美國隊，這是今年一月決賽翻版，當時勝方都是港隊。世界排名第二的美國隊，陣中有世界排名第4的陳海翔及排第6的Nick Itkin，但港隊毫無懼色，跟對方只是一、兩分上落，最終兩位經驗較豐富的張家朗及Ryan在最尾兩棒安全守到最後，終以45:43險勝入決賽。

決賽對手意大利隊，其陣中有兩位位列世界排名頭8的劍手外，亦是巴黎奧運銀牌的隊伍，在決賽中，港隊在初段試過有6分的差距，後來續漸收窄比分至一、兩分距離，可惜最終以2分之差的43:45敗陣，但仍取得銀牌，這亦是男花隊第一次在同一季內取得2面獎牌（另一面是今年一月巴黎站的金牌）。

個人賽成績強差人意 團體賽打出驚喜

值得一提，是在今站開羅世界盃的個人賽，港將的成績麻麻，Ryan及林浩朗都在正賽64強首圈止步，從小組打起的千兩更不入正賽，家朗是隊中獲得最好成績，在32強以15:10不敵美國的Bryce Louie，提早出局。不過，他們合作的團體賽卻打出驚喜，一關過完再一關到最後決賽。