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七欖2026｜香港國際7人欖球賽完美落幕 吸引過10萬人入場 單日入場人次創新高

即時體育
更新時間：08:00 2026-04-20 HKT
發佈時間：08:00 2026-04-20 HKT

香港一年一度的欖球盛事，「國泰/𣿬豐香港國際七人欖球賽2026」周日（19日）完滿結束，賽事今年踏入50周年意義重大，三日賽事吸引超過10萬人次入場，其中第2日賽事更吸引超過4萬人入場，打破賽事單日入場人次記錄。

七欖單日人次創新高

香港七欖今年50周年，達成賽事一項重要里程碑，而今屆比賽同樣也大受歡迎，3日賽事合共吸引了113,395名觀眾入場，而其中第2日賽事更有41,457人入場，打破賽事的單日入場記錄，而著名的南看台亦多次爆滿，需要實施人流管制分流，這樣的數字亦反映出賽事不論在本地或國際上仍具一定吸引力。

而在各賽事成績上，最終世界系列賽男子組由南非以35:7擊敗力爭衛冕的阿根廷，而女子方面則由紐西蘭以19:14擊敗澳洲，完成4連霸。「Melmore銀劍賽」方面港隊女子雖和丹麥戰績相同，但因得失球關係無緣爭標，最終丹麥亦在決賽復仇成功，以17:14擊敗泰國封后，而港隊男子則在決賽中再對上周六在分組賽惜負的日本，但港隊最終亦成功一雪前恥，以19:15擊敗日本，達成三連霸偉業。

 

世界系列賽男子

冠軍：南非 亞軍：阿根廷 第三：西班牙

世界系列賽女子

冠軍：紐西蘭 亞軍：澳洲 第三：法國

Melmore銀劍賽男子

冠軍：香港 亞軍：日本 第三：國家隊

Melmore銀劍賽女子

冠軍：丹麥 亞軍：泰國 第三：香港

 

記者：魏國謙

攝影：何家豪、蘇正謙

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