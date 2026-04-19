場地單車世界盃香港站｜李思穎炒車後負傷續戰全能賽 總教練達海飛讚港隊各人齊創PB

周日在香港單車館的世界盃場地單車賽進入煞科日，「小女車神」李思穎（Ceci）在全能賽的淘汰賽牽涉入5人炒車中，但忍受著皮肉之痛，拿起單車繼續比賽，完成4個賽項後，她取得總排名第14名，港隊總教練達海飛（Herve）賽後派定心丸，愛徒沒有傷及筋骨，可以照原定計劃隨隊於周二到大馬參加下周五（24號）展開的今季最後一站世界盃，爭取更多分數出戰10月上海世錦賽，第一個達洛杉磯奧運標的比賽。

Ceci今次在香港站首天比賽已踩出驚喜，在淘汰賽首次奪得銀牌，到周六跟梁穎儀出戰麥迪遜賽，以第11名完成賽事，今晨參加全能賽的資格賽（40公里記分賽），Ceci表現神勇，以小組第3名躋身下午展開的決賽，跟另外22位世界級車手較量，她先後在捕捉賽（第12名）、配速賽（13名）、淘汰賽（14名）及最後一項的記分賽取得25分，以總分73分排第14位。

Ceci在全能賽的第3個賽項的「淘汰賽」中段牽涉入5人的炒車中，右大腿上出現一大個傷口，但她仍盡快起身拿著單車再上賽道，談到Ceci的傷勢，Herve表示：「幸好沒有骨節之類，但大腿四頭肌的皮肉磨損頗深，現在正在接受醫護人員的治療，今日不是好日子，但這就是單車運動員的工作之一。」

今站香港世界盃，除了Ceci在首天為港隊奪得今屆惟一一面淘汰賽銀牌外，Herve認為其他港將都能做到賽前預期的突破自己的目標，包括有「短組」的杜棹熙首次躋身世界盃的男子凱林賽決賽（最後第5名），杜棹熙及楊礎搖分別在男、女子爭先賽的資格賽（200米計時）刷新香港單車館的個人最佳時間，杜棹熙是9秒939、楊礎搖是10秒889。

總教練：港隊在香港站的成績十分正面 對9月亞運會有正面幫助

Herve說：「香港站的世界盃讓我看到都很正面，相對於上次（2024年）在香港舉行的世界盃或者去年土耳其世界盃，我們車手跟世界級的距離仍很大，但看到今日連只有19歲 的吳保利在爭先賽資格賽的200米都在群雄中做出PB（10秒188）、杜棹熙踩到他在這場地的PB，踩入10秒內等等，這些訊息都來得很正面，對於9月亞運會是好正面的，至少我們有力跟亞洲車手較量。」

Herve預期下周在大馬站，香港車手比本周在香港站更有推動力，他說：「現在他們知道我們是可以跟世界級車手一較高下的。」

今年10月上海的世界錦標賽將是洛杉磯奧運會第一個達標的比賽，Herve表示，雖然上海世錦賽緊隨亞運舉行，但港隊會嚴陣以待，冀能爭取更多奧運積分。

香港單車總會主席梁鴻德表示，一連3日的世界盃香港站吸引超過40個國家/地區接近400名運動員來港比賽，雖然撞正香港國際七人欖球賽，但仍有不少車迷到場觀戰。香港亦已接手明年的UCI世界盃，將於4月23至25日在香港單車館舉行（另外2站是4月2-4日的加拿大站及4月30至5月2日的中國站（地點未定））。

梁鴻德表示：「預計明年的世界盃會吸引更多人來港比賽，因畢竟是洛杉磯奧運的外圍賽，我們接辦主要是希望我們的車手能以主場之利爭取更多奧運積分。」

記者：徐嘉華