七欖2026｜港男隊驚險復仇日本 艾維塔比奧將功補過梅開二度 達成銀劍賽三連霸偉業

「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽」今日（19日）於啟德體育園迎來煞科日。在「Melrose銀劍賽」男子組決賽中，東道主香港隊在全場數萬名球迷的震耳欲聾的打氣聲下，與宿敵日本隊合演了一場峰迴路轉的激戰。港隊在兩度少打一人的劣勢下展現出無比韌性，最終憑藉5號猛將艾維塔比奧梅開二度，以19:15驚險擊退日本，成功報卻昨日一敗之仇，並霸氣完成銀劍賽「三連霸」偉業！

港隊昨日在小組賽曾以7:14憾負日本，今日兩軍於決賽狹路相逢，戰況由第一分鐘起便充滿戲劇性。開賽僅1分鐘，港隊5號艾維塔比奧便領黃牌被罰出場兩分鐘，令球隊瞬間陷入人數劣勢。眾將咬緊牙關熬過「少打一人」的危機，但日本隊攻勢依然凌厲。戰至上半場完結前1分鐘，日本隊在與港隊於達陣區前纏鬥近1分鐘後，終成功撕破防線達陣，雖然附加分不入，但仍以5:0先拔頭籌。

不過，港隊並未自亂陣腳。在常規時間耗盡後的最後一擊，早前領黃的艾維塔比奧將功補過，敏銳地捕捉到對手防守空檔，如入無人之境加速狂奔完成漂亮達陣，加上隊友命中附加分，港隊半場將比分反超至7:5。

艾維塔比奧梅開二度，完成兩次達陣，成為奪冠功臣。蘇正謙攝

艾維塔比奧梅開二度，完成兩次達陣，成為奪冠功臣。蘇正謙攝

艾維塔比奧梅開二度，完成兩次達陣，成為奪冠功臣。蘇正謙攝

下半場場上風雲突變，一開波港隊2號確斯利用對手失誤，單人匹馬直奔達陣區得分，雖然附加分未能命中，但仍將比數拉開至12:5。隨後港隊再下一城，憑藉一次界外球攻勢，艾維塔比奧接球後再次發難，利用速度優勢撕破日本隊防線，個人梅開二度，助港隊將優勢擴大至19:5。

然而，落後的日本隊依然死咬不放。比賽尚餘4分鐘時，港隊8號靴貝特吞黃牌被罰出場，港隊再次面臨少打一人的嚴峻考驗。日本隊隨即把握機會達陣，將比分追近至10:19。戰至最後一分鐘，日本隊再趁港隊失誤掉球策動反擊得手，一口氣追至15:19，幸而時間所剩無幾。隨著球證鳴笛完場，港隊最終以19:15力克日本，強勢達成銀劍賽三連霸。