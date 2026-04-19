七欖2026｜9月延續欖球狂熱 WXV落戶香港 港隊女欖主場出擊

在啟德主場館舉行的香港國際七人欖球賽周日迎最後一日，世界欖球總會和中國香港欖球總會在記者會公佈好消息，九月將在啟德青年運動場主辦世界級女子欖球系列賽WXV，港隊亦將於主場出擊迎戰多支勁旅，延續本地欖球狂熱。

WXV落戶香港 香港女子15人欖球隊主場出戰

世界欖球總會主席畢特羅賓遜(Brett Robinson)在記者會中再次對香港7欖給予肯定，並表示賽事在搬到啟德主場館第2年，便以單日41457人入場創下這項賽事的記錄，反映出香港欖球和欖總在世界舞台上的影響力日益俱增。他亦同時宣佈香港將會在9月下旬舉辦WXV全球系列賽，香港女子15人欖球隊亦獲出賽資格，比賽將分3日舉行分別於9月13、19及26日在啟德青年運動場上演，港隊有望與斐濟、西班牙等勁旅同場競技。

而欖總行政總裁華哲思(James Farndon)亦表示今年賽事踏入50周年，這個周末的盛況亦反映出賽事在本地普及七欖的重要性，而提到WXV落戶香港他則表示相當興奮，並表示：「這個活動的對我們來說很重要，因為這是我們賽程表上除了七人制比賽之外的另一個高規格全球活動。在香港主場舉辦這樣規模的比賽對我們來說意義重大。我們非常致力於利用這個機會，激勵香港的下一代女運動員。所以這對我們來說太棒了。」因在賽程上WXV與名古屋亞運會重疊，欖總執行董事艾摩亞(Simon Amor)則表示已和隊中成員聊過，對於安排上因為球隊部分球員未有護照因我此未能出戰亞運會，所以他們可以直接進入WXV的代表隊，也參照男子隊在7人和15人之間的輪換，目前安排上亦不錯。

記者/攝影：魏國謙