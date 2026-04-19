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場地單車世界盃香港站｜李思穎望今午全能賽決賽 跟巴黎奧運銅牌主鬥一番

即時體育
更新時間：13:27 2026-04-19 HKT
發佈時間：13:27 2026-04-19 HKT

周日在香港單車館的世界盃場地單車賽進入煞科日，「小女車神」李思穎（Ceci）再次上場，參加主項全能賽的資格賽，她以小組第3名躋身下午4時展開的決賽；而一日前歷史性取得男子凱林賽第5名的杜棹熙，今晨如願在記分賽資格賽的200米計時以9秒939刷新個人香港場地最佳時間，只可惜在一對一的首圈不敵千里達老將菲臘Njisane Phillip，提早出局。

Ceci全能賽以奧運銅牌得主為目標

在首天比賽已首奪淘汰賽銀牌的Ceci，周日出戰奧運主項的全能賽的資格賽，共有29人參加分兩組出戰40圈的記分賽，早上也有不少車迷入場，不時拍掌替港隊加油，Ceci最得25分、以小組第3名下午的決賽（共23人），她曾於珀斯站的世界盃取得季軍（但這一站參賽選手不多，只有11人），亦是上月底亞錦賽銀牌得主；她賽前已提過，期望今站以新西蘭的巴黎奧運銅牌得主Ally Wollaston為目標，冀能在主場下能踏出驚喜。

杜棹熙
杜棹熙

杜棹熙賽前一晚「瞓唔著」 仍踩出香港單車館個人最佳

一日前創香港男子「短組」最佳成績的杜棹熙，談到如願在200米計時踏出香港單車館的最佳個人時間說：「都好開心造到這個時間，其實去年應該要做到，可惜做不到，今次把握自己不錯的狀態，入到10秒內。」杜棹熙坦言昨晚「瞓唔著」，凌晨2時才入睡，今晨6時半要起床準備到單車館，他懷疑是食了太多有咖啡因的Gel所致。

杜棹熙(左)在爭先賽首圈不敵千里達車手(右)。徐嘉華攝
杜棹熙(左)在爭先賽首圈不敵千里達車手(右)。徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝
杜棹熙(左)衝刺不及千里達對手。徐嘉華攝
杜棹熙(左)衝刺不及千里達對手。徐嘉華攝
杜棹熙(左)識英雄重英雄, 賽後跟千里達手握手。徐嘉華攝
杜棹熙(左)識英雄重英雄, 賽後跟千里達手握手。徐嘉華攝

杜棹熙曾在去年土耳其站「快場」曾做過9秒7，上月在菲律賓同樣一個「快場」踩過9秒8， 今次在「慢場」的香港單車館踩出9秒939個人第三快的時間，十分鼓舞。

杜棹熙
杜棹熙
吳保利(右)賽後到觀眾席幫師兄們加油, 旁為師姐楊礎搖。徐嘉華攝
吳保利(右)賽後到觀眾席幫師兄們加油, 旁為師姐楊礎搖。徐嘉華攝

今站爭先賽共有52人參加，當中有大批奧運及世界獎牌得主，小師弟吳保利在初賽以10秒188第46名完成，可惜未能入決賽，杜棹熙以9 秒939、總排名第25入一對一的首圈，可惜不敵千里達34歲老將菲臘，無緣躋身下一圈。

杜棹熙表示在高手雲集下學到「唔少嘢」：「是一個好大的肯定，令我感覺是踏出小小的一步，可以在世界舞台入到爭先賽首圈，希望保持下去，未來可以打得更前。」

下周大馬站世界盃  望爭上凱林賽獎台

周二將啟程到大馬參加今季最後一站世界盃，杜棹熙希望挑戰一下上到凱林賽頒獎台，而爭先賽的200米計時能破到PB。

記者/攝影：徐嘉華

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