場地單車世界盃香港站｜杜棹熙為男子「短組」寫下新一頁 ：「真的不可思議」 望周日爭先賽上頒獎台

期待「不可能的事發生」的香港「短組」男子隊主力杜棹熙，周六在香港觀眾面前留下深刻印象！在將軍澳香港單車館舉行的世界盃場地單車賽，他在主項的男子凱林賽過關斬將，爆冷殺入決賽，跟應屆奧運及世界獎牌選手一鬥高下，最終以總排名第5完成，為香港「短組」男將寫下新一頁，他賽後表示期望下周大馬站能「登上世界盃獎台」！

杜棹熙為香港男子短組寫上新一頁。徐嘉華攝

杜棹熙坦言沒想過自己可以入到世界盃決賽。徐嘉華攝

男子凱林賽決賽對手，個個都是世級選手，杜棹熙（右三)難得跟這些強敵同場較量。徐嘉華攝

杜棹熙（中） 在前幾圈的比賽都有不少車迷現場打氣。徐嘉華攝

準決賽手下敗仗有奧運銀牌得主

共有54名車手參加男子凱林賽，香港派出杜焯熙及莫沚駿出戰，在首圈比賽中只有小組第一名入次圈，2名港將分別以小組第2及第7名落入首圈復活賽，前者以小組次名入次圈，後者則位列小組4名，未能更進一步。杜焯熙在次圈以小組第2名入準決賽（1-12名），並以小組第3名首次殺入決賽，值得一提，同組有來自澳洲、巴黎奧運凱林賽銀牌得主Leigh Hoffman，亦有應屆世界獎牌、歐錦賽凱林賽金牌的英國車手Matthew Richardson，他們各以第5名及第4名不入1-6名決賽，成績不及杜棹熙。

男子凱林賽金牌得主是荷蘭的Harrie Lavreysen，他在東京及巴黎奧運共奪5面金牌，包括巴奧的凱林賽金牌，杜棹熙（藍衫）難得跟這些世界級的車手較量。徐嘉華攝

杜棹熙賽後也說：「真是不可思議！我沒預計有這成績，本以學習心態及抱住平常心去鬥，這反而令我沒有壓力，反而發揮得更好。」

男子凱林賽決賽，荷蘭選手Harrie Lavreysen一馬當先衝過終點，杜棹熙（藍衫)得第五名。徐嘉華攝

去到6人的決賽，大部份都是大名鼎鼎的奧運或世錦賽獎牌選手，杜棹熙比他們多的，是現場觀眾的打氣聲，最終擊敗同組的中國李志偉，以第5名衝過終點；冠軍是荷蘭的Harrie Lavreysen（東京及巴黎奧運5金得主，包括巴奧的凱林賽金牌）、亞、季軍同來自日本的大田海也（Kaiya Ota，2024世錦賽爭先賽銅牌）及中野慎詞（ Shinji Nakano，2023世錦賽凱林賽銅牌），第4名是法國的Tom Derache(2025歐錦賽凱林賽銅牌）。

徐嘉華攝

徐嘉華攝

凱林賽有好多不可能的事發生

決賽面對這些大名的人，杜棹熙表示若不是途中跟對手有碰撞，上獎台不是沒可能，他說：「這些日子，學懂放膽去鬥，不要一上場就像輸了比賽。」杜棹熙由上月底的亞洲錦標賽，歷史性跟隊友上到男子團體爭先賽到今日，取得更高級別的「世界盃」凱林賽第5名，他表示：「凱林賽有好多不可能的事發生，亦令自己相信一些不可能的事真的會發生。」

Sarah周六到場任頒獎嘉賓。徐嘉華攝

Sarah任頒獎嘉賓，頒發爭先賽的獎項。徐嘉華攝

自李慧詩（Sarch）2023年中退役後，香港「短組」一直在等成績出現，一等就3年，問杜棹熙這次殺入世界盃決賽是否為「短組」「出了啖氣」，他也說：「會的，無論短組或中長組，證明我們大家成個團隊一齊在進步中，不似以前只有Sarah一個比較出色，現在慢慢整個團隊都能踏上世界舞台。」

約4年前由中長組轉短組的杜棹熙，曾於去年11月同一個場地的全運會的凱林賽不入次圈，他說一直在反思：「這段時間不斷吸收不同對手的戰術、形態，他們的踩姿，或者他們對運動用甚麼心態去應戰，或者看他們的訪問，這些都有助我的進步。」

杜棹熙在香港站的任務還未完，周日還有爭先賽，他期望以放鬆心態在香港單車館這個「慢場」踩出個人場地PB的9秒8至9秒9左右（他的PB是10秒1左右）。

李思穎周日出戰全能賽可望再踩出驚喜

另外，「小女車神」李思穎跟梁穎儀合作的女子麥迪遜賽，在18名對手中以第11名完成比賽，思穎周日將出戰主項的全能賽，可望繼周五淘汰賽奪銀後，再在香港主場踩出驚喜。

記者/攝影：徐嘉華