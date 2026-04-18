七欖2026｜首屆教練皮特鄧肯亮相七欖50周年 對本地欖球發展感驕傲

香港國際七人欖球賽今屆踏入50週年，由第一屆在香港足球會舉行，到香港大球場，一步一步走到現在可容納50,000人的啟德主場館。在1976年首屆擔任港隊教練的皮特鄧肯（Peter Duncan）亦到場，並與一眾當時有參賽的名宿繞場一周。對於香港的欖球發展，他對此感到十分自豪。

欖球發展令人感自豪

適逢七欖50週年紀念，主辦方特意邀請在1976年為港隊出戰首屆七欖的名宿們繞場一周。當時作為主帥的皮特鄧肯活動後接受訪問，回望首屆賽事，他表示1976年的球場比起現在簡陋許多，但當時的球員和球迷造就了比賽的誕生：「雖然當時的場地有點原始、簡陋，但欖球精神依然存在。球員和觀眾造就了比賽，從一開始我們就擁有出色的球員和熱情的觀眾，直至現在。」

提到香港的欖球發展，鄧肯直言：「我對香港欖球發展感到非常自豪。」他坦言，以往比賽的資金並不寬裕，直至1982年開始發展計劃並妥善運用資金才有所收穫。他表示，與本地的女子欖球教練交談後，得悉女子球員已有近100人。而在1982-83年剛開始發展時，這項活動甚至沒有本地球員：「1982-83年欖球剛開始發展時幾乎沒有本地球員參加，但從那時開始許多球會開始成立，而現在我們有非常堅實的本地球員基礎。」

七欖已成具標誌性的盛事

被問到最令他印象深刻的回憶，鄧肯坦言經歷過多屆賽事，有許多難忘的時刻，但最有意義的當然是首屆執教香港隊的經歷，「當年我們贏得銀碟，這也影響了之後的發展」，另外就是香港在1997年主辦七人欖球世界盃。鄧肯亦表示，七欖已經成為香港其中一個主要的盛事，在本地和國際上亦有一定影響力。他補充：「今天你只要看看場館觀眾的反應，就能感受到這個活動對香港的重要性。我認為很大程度歸功於政府在過去兩、三年為我們提供了這優秀的設施，讓更多年輕人，特別是本地的年輕人可以親身觀賞比賽。」他亦寄語年輕球員：「盡情地去打，追尋你的夢想，只要努力，沒有什麼是你做不到的。」

記者/攝影：魏國謙