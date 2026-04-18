場地單車世界盃香港站｜楊礎搖爭先賽200米終在香港單車館突破11秒大關 望下周大馬再創好時間

香港世界盃場地單車賽周六續假將軍澳香港單車館舉行，第一節的比賽有不少驚喜，「短組」的杜棹熙繼上月初珀斯第一站世界盃後，在香港觀眾打氣聲中躋身入準決賽（1-12名），同為「短組」的楊礎搖在女子爭先賽資格賽的200米計時，以10秒889一圓近兩、三年、在香港單車館踩入11秒內的心願，期望下周大馬站能踩出更佳時間。

共有54名車手參加男子凱林賽，香港派出杜焯熙及莫沚駿出戰，在首圈比賽中只有小組第一名入次圈，2名港將分別以小組第2及第7名落入首圈復活賽，前者以小組次名入次圈，後者則位列小組4名，未能更進一步。杜焯熙在次圈以小組第2名入稍後的準決賽（1-12名），他賽後繞場一周時不忘跟現場觀眾揮手以示打氣的謝意。

杜棹熙跟隊友在本月初菲律賓亞錦賽的男子爭先賽首踏頒獎台，他曾說過澳洲籍教練Anthony近2年的教導湊效，並說：「亞錦賽只是成功的第一步，可以陸續去嚐試更多不可能的事發生。」期待他稍後的凱林賽能創佳績。

中立國車手炒車後起身 拿著單車跑過終點

值得一提，在男子凱林賽的首圈外圍賽，21歲中立國車手兼應屆歐錦賽爭先賽銅牌得主及2025年歐洲U23錦標賽凱林賽金牌得主Nikita Kiriltsev，在比賽途中牽涉入炒車群內，在6位車手中有5人被連累，他起身後拿著單車跑過終點，終以小組第2名完成比賽，跟第一名沒炒車的法國車手Tom Derache 一齊躋身次圈，雖然他要再入次圈復活賽，但仍能以小組第2名入準決賽。

楊礎搖坦言今站踩出的時間對自己信心有幫助。徐嘉華攝

女子「短組」今日第一節進行了女子爭先賽，香港的楊礎搖及程嬿珊繼首天亮相團體爭先賽（資格賽第12名不入首圈），周六參加爭先賽資格賽，礎搖以10秒889、總排名第16位入首圈，程嬿珊以11秒020第28名獲得最後一個入首圈的參賽席位，礎搖一圓近年在香港單車館踩入11秒內的心願，可惜在首圈一對一的比賽中不敵22歲的烏克蘭的Alla Biletska，而嬿珊不敵加拿大的東京奧運凱林賽銅牌得主Genest Lauriane，雙方無緣晉身下一圈。

楊礎搖首次在香港單車館突破入11秒內 信心的加持

她們二人已完成香港站比賽，楊礎搖表示開心能在香港主場做出10秒889 的時間，她說：「做到這時間是開心的，若能再多過幾圈會更開心；賽前沒想過做到跟上月底亞錦賽相若的時間（菲律賓亞錦賽，她的時間是10秒873，但那個是『快場』），現在做到，更在香港主場做到，對信心方面有幫助，讓我知道不再停留在11秒的水平，希望下星期大馬站的場比香港單車館更順，希望破自己PB，挑戰10秒7左右時間。」

曹棨光（藍衫)在全能賽資格賽躋身決賽圈。徐嘉華攝

晚上一節的比賽，有首天已奪銀牌的「小女車神」李思穎（Ceci）及隊友梁穎儀的麥迪遜賽，還有男子全能賽的曹棨光，他在早上的資格賽以小組第11名躋身晚上決賽。

記者/攝影：徐嘉華