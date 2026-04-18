七欖2026｜南看台「奇裝異服」大賞 邊套係你最愛？（多相）

來到「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽」的星期六，除了場內連場激戰，場外——特別是傳說中的「南看台」，才是真正的戲肉！

熟悉七欖文化的球迷都知道，南看台從來都不只是一個看台，而是一年一度全港最瘋狂的 Cosplay 嘉年華。無論平時西裝筆挺的中環精英，還是斯斯文文的乖乖女，來到這裡都會徹底大解放！

我們精選了南看台最搶眼、最爆笑的「奇裝異服」，快來看看哪一套是你的最愛？

南看台的「奇裝異服」傳統，早已成為香港七欖不可或缺的靈魂。在這裡，沒有人會在意你的身份階級，只要你肯著、肯玩、肯大聲歡呼，你就是看台上的 MVP！這種盡情釋放、互相感染的快樂，正是七欖最迷人的魔力。