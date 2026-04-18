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七欖2026｜港女隊力戰12:24負泰國 出線形勢岌岌可危

即時體育
更新時間：15:02 2026-04-18 HKT
發佈時間：15:02 2026-04-18 HKT

「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽」今日（18日）於啟德體育園續演激戰。出戰「Melrose銀劍賽」的香港女子七人欖球隊硬撼亞洲勁旅泰國隊，港隊雖有苗頌雅上演半場奔襲的「一條龍」達陣，加上首度披甲的「港日混血」植松明香於完場後壓哨建功，惟最終仍以12:24力戰惜敗，錄得1和1負戰績的港隊目前出線形勢岌岌可危。

開賽雙方即上演激烈攻防，上半場剩餘4分鐘時，泰國隊率先於右路撕破港隊防線達陣，雖然附加罰球不入，但令港隊先落後0:5。不過港隊女將未有自亂陣腳，逐漸適應對手節奏後，在半場前1分鐘迎來反擊高潮！苗頌雅於後場敏銳地把握機會，擺脫敵軍糾纏後如入無人之境，長驅直入上演「一條龍」達陣，加上附加罰球命中，成功助港隊於半場反超前7:5，掀起看台一陣狂歡。

換邊後，泰國隊明顯加強攻勢，並頻頻利用速度優勢發難。泰國球員接應傳球後突然發力加速，成功達陣將比分反超至12:7。短短不到1分鐘後，泰國隊再下一城，雖然附加罰球不中，但連失兩次達陣令港隊瞬間陷入7:17的劣勢。戰至完場前1分鐘，泰國隊依然強勢，再次憑藉速度優勢達陣，將比分拉開至24:7。

縱使陷入大比數落後的劣勢，港隊在主場球迷震耳欲聾的吶喊助威下，依然咬緊牙關未有放棄。戰至法定時間耗盡後的最後一擊，首度披甲的「港日混血」女將植松明香成功殺出重圍，為球隊達陣「止血」，最終港隊以12:24力戰惜敗。經過兩日激戰，錄得1和1負的港隊已完成小組任務，明日（19日）泰國將火併丹麥上演「生死戰」，港隊能否躋身銀劍賽決賽，將全看這場大戰的最終造化！

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