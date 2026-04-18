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泳壇解禁｜世界泳聯允俄羅斯白俄運動員攜國旗國歌參賽 俄羅斯美女泳手受關注

即時體育
更新時間：15:13 2026-04-18 HKT
發佈時間：15:13 2026-04-18 HKT

世界泳聯（World Aquatics）宣佈取消對持有俄羅斯及白俄羅斯體育國籍的成年運動員的參賽限制。這意味著古絲妮蘇娃(Alexandra Kuznetsova)和妮高露娃(Kat Nikonova)等俄羅斯美女泳手，能夠在國際賽事中，再次穿上代表自己國家的隊服，並在升國旗、奏國歌的儀式中，與其他國家的運動員一同競賽。

兩國運動員需遵守嚴格要求

世界泳聯在其官方網站的聲明中指出，俄羅斯和白俄羅斯兩國的運動員必須滿足嚴格的條件方可參賽，包括必須在國際興奮劑檢測局的監督下，成功通過四次興奮劑檢測，並通過世界泳聯水上運動誠信部的可靠性審查。
世界泳聯主席阿爾穆薩拉姆（Husain Al-Musallam）表示：「我們決心確保泳池和公開水域，仍然是所有國家運動員能夠齊聚一堂、和平競賽的場所。」

俄方稱可申辦未來大賽

事實上，自今年二月起，世界泳聯已允許俄羅斯青少年運動員使用國旗和國歌參賽。而成年運動員此前則一直只能以中立身份參賽。對於這項「全面解禁」的決定，俄羅斯方面迅速作出積極回應。俄羅斯體育部長兼奧委會主席德格耶利夫（Mikhail Degtyarev）表示，這將讓俄、白兩國的運動員「在平等的基礎上與他人競爭」。而俄羅斯水上運動聯合會主席馬斯賓（Dmitry Mazepin）更向國家通訊社透露，俄羅斯現在可以申辦未來的世界及歐洲游泳錦標賽。

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