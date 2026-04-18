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七欖2026｜啟德Day2氣氛推向頂峰 南看台半朝坐爆 球迷化身「浴室用品」大讚超熱鬧

即時體育
更新時間：14:14 2026-04-18 HKT
發佈時間：14:14 2026-04-18 HKT

一連三日的「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽」今日（18日）踏入第二個比賽日，啟德體育園主場館的狂熱氣氛徹底大爆發！繼首日錄得34,368人入場的佳績後，適逢周末假期，今日的嘉年華氣氛明顯更勝昨日。大批球迷清晨已盛裝打扮浩浩蕩蕩「朝聖」，標誌性的南看台更在早上已被球迷「逼爆」。

作為香港七欖靈魂所在，主打派對氣氛的南看台向來是球迷的兵家必爭之地。據園方資料，截至今早11時30分，已有近5,000名球迷率先湧入南看台參與賽前熱身派對。

現場氣氛到底有幾狂熱？連資深外籍球迷都大呼驚喜！長居新加坡、第十次來港的紐西蘭女球迷今日與友人化身「流動浴室」，成功搶盡風頭。她受訪時笑言造型花盡心思：「我們今天的主題是『浴室裡會出現的東西』，我是一塊海綿，朋友穿著浴袍和扮成廁紙，遲點還會有幾個『便便』來跟我們會合！」

談及啟德主場館的氣氛，這位七欖常客直言被現場人潮震撼：「我的天啊！我從來沒見過這麼爆滿！去年的人真的少很多。我們今日甚至連座位都找不到，也完全擠不進去南看台。氣氛真的太不可思議了！」

除了搞笑造型，這位女球迷在捧場愛隊時亦相當惹笑。她表示自己理所當然力撐家鄉紐西蘭隊，但老公卻是法國隊死忠，她隨即打趣補充道：「因為我嫁給了一個法國人，所以我『有時候』也會支持一下法國隊啦！」
記者：楊功煜

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