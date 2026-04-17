場地單車世界盃香港站｜未來兩天的麥迪遜及全能賽 李思穎：若能在技術上做好已滿足

一連3日在將軍澳香港單車館舉行的今季第2站UCI世界盃場地單車賽，「小女車神」李思穎（Ceci）繼上月珀斯站後再次登上女子淘汰賽獎台，今次更晉一級奪得銀牌，更首次在香港站取得世界盃獎牌，她賽後表示：「好開心第一次在主場拿到這面獎牌，對我意義好大，希望未來的比賽可以越來越好。」總教練達海飛大讚愛徒：「Ceci今日的表現展現她的技、戰術接近完美。」Ceci周六將與隊友梁穎儀合作麥迪遜，冀能做出突破。

Ceci在周五首天只參加女子淘汰賽，共有29人分2組進行淘汰賽的資格賽，Ceci在第2組的比賽以小組第3名取得決賽資格。在晚上23人的決賽，有不少車迷入場，Ceci曾在初段被躋出尾段，幸及時爭逃過被淘汰出局（每2圈淘汰一人），她最終守住前面位置，最後一個被冠軍車手、挪威老將Anita Yvonne Stenberg淘汰，Ceci取得亞軍，是她職業生涯第一個世界盃銀牌，十分鼓舞。

Ceci突破上站珀斯銅牌的成績，她說：「自己在技術上進步好多，目標放得更大。」被問到奧運主項的全能賽（周日舉行），她說：「目標是做到自己最好，可以在技術上做好已好滿足。」值得一提，今季共有3站世界盃，第一站的珀斯站不像香港站吸引世界各地車手參加，所以這面淘汰賽的銀牌來得更重要。

賽前只要求港將做出PB（個人最佳）的港隊總教練達海飛（Herve）：「前幾天我說過，若能在香港奪得世界盃獎牌會是十分出色的表現，Ceci能夠奪得銀牌，尤其是世界各地都派車手來香港比賽，她今日為香港隊踩出一場出色的比賽。」

Ceci一直未拿過世界盃的獎牌，直到上月初的珀斯站才「開齋」，今次更進一級奪銀，Herve大讚愛徒說：「Ceci今日的表現展現她的技、戰術接近完美。我5年前曾講過，Ceci擁有奪牌的能力，這些年我們在不同範疇令她獲得進步。」

Ceci將於周六跟梁穎儀合作麥迪遜，再於周日出戰主項的全能賽。

朱浚瑋在淘汰賽決賽中。徐嘉華攝

徐嘉華攝

朱浚瑋（藍衫黑頭盔)在淘汰賽決賽中。徐嘉華攝

朱浚瑋一日兩戰 躋身淘汰賽決賽

男子淘汰賽方面，一日兩戰的朱浚瑋先跟隊友參加男子團體追逐賽的資格賽，大約2小時後參加淘汰賽的資格賽，共有31人分2組比賽，朱仔在小組賽以第5名躋身決賽。他在23人的決賽中初段表現神勇，曾領先車群，可惜力氣不繼，最終以第16名完成比賽。

男子淘汰賽途中，英國車手曾不炒車。 何君健攝

年僅20歲的意大利車手Matteo Fiorin 奪冠（中）、亞軍是新西蘭的Thomas Sexton （左），季軍荷蘭的Yoeri Havik （右）。何君健攝

年僅20歲的意大利車手Matteo Fiorin 奪冠、亞軍是新西蘭的Thomas Sexton 及應屆世錦賽淘汰賽銅牌得主、荷蘭的Yoeri Havik 奪得。

記者/攝影：徐嘉華

