場地單車世界盃香港站│李思穎淘汰賽奪銀 創職業生涯最佳成績 「主場取銀牌意義大」

一連3日的UCI世界盃場地單車賽香港站，今日(17)於將軍澳香港單車館開鑼，港隊立即傳來喜訊。「小女車神」李恩穎(Ceci)在女子淘汰賽勇奪銀牌，是個人在世界盃最佳成績，並連續兩站踏上頒獎台。

主場奪淘汰賽銀牌 個人世盃最佳成績

Ceci在周五首天只參加女子淘汰賽，共有29人分2組進行淘汰賽的資格賽。思穎在第2組的比賽以小組第3名取得決賽資格。在晚上23人的決賽，有不少車迷入場，Ceci曾在初段被躋出尾段，幸及時上前逃過被淘汰的厄運（每2圈淘汰一人）。她最終守住前面位置，最終被冠軍、挪威老將絲丹貝治（Anita Yvonne Stenberg）淘汰，取得亞軍，是她職業生涯第一個世界盃銀牌，十分鼓舞。

李思穎在女子淘汰賽奪銀。

李思穎在女子淘汰賽奪銀，是個人在世界盃最佳成績。

李思穎在女子淘汰賽奪銀，是個人在世界盃最佳成績。

思穎周六與梁穎儀參加麥迪遜賽

Ceci突破上站珀斯站的銅牌成績，她說：「自己在技術上進步好多，目標放得更大。」被問到奧運主項的全能賽（周日舉行），她說：「目標是做到自己最好，可以在技術上做好已好滿足。」這名小女車神續指：「好開心第一次在主場拿到這面獎牌，對我意義好大，希望未來的比賽可以越來越好。」Ceci周六將與隊友梁穎儀合作麥迪遜，冀能做出突破。