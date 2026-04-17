七欖2026｜機械人攜手啦啦隊獻舞 七欖50周年開幕禮呈現新舊交融

2026香港國際七人欖球賽今日在啟德主場館開鑼，適逢賽事踏入50周年，今年開幕禮亦將科技隔合傳統文化，除了機器人聯同真人啦啦隊跳舞表演，亦在草坪上用激光呈現參賽隊伍和歷年名宿，壓軸亦有傳統舞龍表演，並由文化體育及旅遊局局長羅淑佩為舞龍點睛，呈現出創新與傳統的融合。

七欖踏入50周年，香港人旅發局特意為今屆開始幕典禮注入新元素，先有國產機械人配合真人啦啦隊同台演出，展現出科技與體育的融合。之後更有激光秀，利用激光在大草坪上投影出歷屆參賽的各支隊伍，亦有投影出七男傳奇球星的名字，以紀念他們曾在草地上揮灑血汗的身影。最後有香港傳統的舞龍表演，加上由文體旅遊局局長羅淑為舞龍點睛下，利用傳統表演和文化正式為今屆比賽打開序幕，反映出這個舉辦了50年的賽事在新舊和文化上的融化。同日亦有韓國女團Primrose在場唱跳炒熱氣氛。記者：魏國謙、攝影：何家豪