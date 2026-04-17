2026 UCI世界盃場地單車賽（香港站）｜香港男子團體追逐賽改棒數湊效 更勝全運會時間 創香港「慢場」PB

一連3日在將軍澳香港單車館舉行的今季第2站UCI世界盃場地單車賽，「小女車神」李思穎（Ceci）及朱浚瑋在首天淘汰賽順利躋身決賽，後者更一日兩戰，先跟隊友在男子團體追逐賽（成員還有繆正賢、伍柏亨及曹棨光）資格賽造出「香港單車館」的「最佳時間」（PB）4分02秒629，他們歸功於「改棒數」下得到不俗效果，寄望下周大馬第3站再創佳績。

「大師兄」阿繆及首次在香港參加世界盃的伍柏亨已完成今站比賽，對於「改棒數」，阿繆讚口不絕：「今日改了棒數，整個過程都順利及滿意，亦做到目標時間之內。」香港男子團體追逐賽4子曾於去年11月在同一場地舉行的全運會造出隊中最佳的4分04秒387，周五再創出香港這個出名「慢場」的PB，棒數方面由以往第3棒的阿繆改為第一棒，朱浚瑋第3棒、曹棨光第4棒、伍柏亨第2棒。

4位男子團體追逐賽代表繆正賢（右起）、伍柏亨、朱浚瑋及曹棨光周五外圍賽以4分02秒629踩出他們在「香港單車館」的最佳時間，最終得第10名，未能躋身決賽。徐嘉華攝

繆正賢表示滿意香港今站成績。徐嘉華攝

阿繆續稱：「這改動很好，以前我在第3棒時，會有少少跌Watt，或者帶不到個速度出來，現在改由能力較好的朱仔及伍柏亨負責第2、3棒，今日見到效果不錯。」共有13支隊伍參加男子團體追逐賽，港隊的時間位列第10名，雖未以頭8位躋身決賽，但各人都滿意所做出的時間，期望下周大馬站能穩定踩出相約的時間。

對於本月初在珀斯站以4分03秒474奪銀以及上月菲律賓亞錦賽踩出PB的4分00秒274，阿繆表示「不放在心內」：「珀斯參加隊伍不多（共有4隊），而菲律賓是超快的場地，所以4分00秒274那時間亦沒太大意義，我們要對自己要求高一點才對。」

亞錦賽團體爭先賽銅牌功臣莫沚駿、杜棹熙及翁浚皓周五在資格賽以44秒522、總排名第11未能躋身決賽。徐嘉華攝

女子團體爭先賽小組賽楊礎搖（右起）、童森、吳思穎以49秒713總排名第12位不入決賽。徐嘉華攝

「短組」方面，在上月底菲律賓亞洲場地單車錦標賽首奪男子團體爭先賽的3位功臣杜棹熙、莫沚駿及翁浚皓，周五在初賽以44秒522，在15隊中以總排名第11未能躋身決賽；以楊礎搖為首的女子團體爭先賽（成員還有童森及吳思穎）在初賽以49秒713，在15隊中位列第12名，同樣不入決賽；他們在未來2天還有個人賽，可望周五的經驗有助未來兩天的發揮。

記者/攝影：徐嘉華

