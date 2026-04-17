七欖2026｜絕地反擊！莊嘉欣末段連續達陣 港女隊銀劍賽14:14逼和丹麥

一連三日的「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽」今日（17日）於啟德體育園主場館正式開鑼！除了連場激戰的世界系列賽，東道主香港男、女子七人欖球隊亦分途出擊，角逐「Melrose銀劍賽」。率先登場的香港女隊在主場球迷的落力打氣下上演絕地反擊，憑藉11號快馬莊嘉欣在最後關頭連建兩功，成功從0:14的絕對劣勢中，以14:14神奇逼和丹麥隊。

今屆「Melrose銀劍賽」女子組賽事，港隊坐鎮主場迎戰丹麥及泰國隊。港隊今仗面對身型及對抗性佔優的丹麥隊，上半場陷入苦戰，戰至半場最後時刻被對手達陣得手，以0:7落後。下半場港隊防線再次受壓，下半場剩下4分鐘時，丹麥球員抓住機會於左路擺脫防守長驅直入達陣，將比分進一步拉開至0:14。

陷入絕境的港隊未有放棄，在全場球迷震耳欲聾的吶喊聲助威下展開大反撲。大約3分鐘後，11號「快馬」莊嘉欣看準對手防守漏洞，上演一段精彩的長途奔襲達陣，成功為港隊「破蛋」追至7:14。戲劇性的一幕出現在法定時間耗盡後，港隊把握最後一波進攻機會，莊嘉欣再次挺身而出，於中路殺出一條血路成功達陣，加上隊友附加罰球命中，在最後關頭神奇地將比分追成14:14平手，驚險和局收場。

賽後，化身球隊「救世主」的莊嘉欣直言全靠團隊的不屈鬥志：「當時雖然落後兩球，但看看隊友的眼神，大家都流露出『我們不想輸』的決心。所以第一球入球後根本沒有想慶祝，只想馬上讓球證開波趕快追分。這對我們來說是很好的鍛鍊。」

對於今仗一度陷入苦戰，莊嘉欣亦冷靜總結了球隊的問題與局勢：「今天我們太快失去控球權，變成了被動防守。正所謂『久守必失』，守得太久始終會有漏洞，讓對方做了一些很好的突破。」若明日擊敗泰國，同時丹麥亦戰勝泰國，港隊就有機會在決賽與丹麥再度交鋒，她強調必須及時調整：「我們要想如何穩住進攻，下次再對丹麥時，我們在進攻時一定要好好保護自己的控球權，奮力衝過去的同時，先保護好球。」