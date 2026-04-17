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日本花滑組合「璃來龍」宣布引退 完成金滿貫成就 「生涯無遺憾」

即時體育
更新時間：13:42 2026-04-17 HKT
發佈時間：13:42 2026-04-17 HKT

​今年二月在米蘭•科爾蒂納冬季奧運會，為日本歷史性摘下雙人花式滑冰首金的三浦璃來與木原龍一，今日（17日）於社交媒體突然宣布引退。這對被粉絲稱為「璃來龍（りくりゅう）」的傳奇拍檔，取得夢寐以求的奧運金牌後，連同之前已擁有的世錦賽、四大洲及大獎賽總決賽金牌，完成難度極高的金滿貫壯舉，感性表示競技生涯已「毫無遺憾」，未來將攜手挑戰新領域，推廣滑冰運動。

​「絕望到奇蹟」成就經典

​現年24歲的三浦璃來與33歲的木原龍一，自2019年配對以來，憑藉極高默契的托舉（Lift）及拋跳技巧驚艷國際冰壇。兩人雖然相差9歲，但穩重的木原與靈動的三浦互補長短。兩人在早前的米蘭冬奧中，在短節目出現失誤僅排第5的情況下，於長節目發揮完美，以歷史最高得分完成絕地大逆轉，寫下日本雙人滑新歷史。

​「木原運送」成集體回憶

​除了賽場上的成就，兩人深厚的牽絆亦讓支持者津津樂道。木原常在頒獎台上抱起三浦，被戲稱為「木原運送」。而在米蘭冬奧閉幕禮上，木原將三浦高高舉起讓其拍攝會場的一幕，更成為奧運史上的經典瞬間。

完成金滿貫光榮引退

而​兩人獲得尚餘最後一個大賽錦標後，決定在最高峰光榮引退，今日於Instagram發表聯名聲明，字裡行間流露出對競技場的不捨與滿足：​「雖然將為競技人生劃下句點，但我們內心充滿了全力以赴後的滿足感。一路走來，每當遭遇困難都有貴人相助，這一切的支持造就了今天的我們。往後我們將轉向新舞台，希望讓更多人認識雙人滑的魅力。」

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