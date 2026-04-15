丹麥羽毛球名將安賽龍周三於個人社交媒體公布退役的消息。

安賽龍退役詳文如下



對我來說，今天是一個異常艱難的日子。由於腰傷反復，我已無法再繼續維持最高水平的競技和訓練。從內窺鏡手術到無數次封閉治療，為了重回球場，我已嘗試了所有可能的方法。然而，專家建議我必須在長期健康與職業競技之間做出取捨。接受這個現實對我來說無比艱難，但我的身體發出了最後的信號，它己無法支撐我繼續征戰。

安賽龍社交媒體圖片



在這裏，我要衷心感謝所有的醫生、專家以及我的教練團隊，感謝你們一直以來為尋找轉機所付出的努力。從我第一次拿起球拍的那天起，我的夢想就是成為世界第一。為了這個目標，我每一天、每一次訓練、每一場比賽都傾盡所有。對我而言，羽毛球從來都不只是一份職業，他就是我的生命。為了這項運動，我已竭盡所能，無愧於心。回望過去，我滿心自豪，更心懷感激。我實現了最初的夢想，甚至收穫了超越預期的成就。我有幸在最高規格的賽場，與最優秀的對手博弈，並摘取了每一位球員都夢寐以求的至高榮譽。更重要的是，羽毛球教會了我自律、犧牲、堅韌與自我重塑，其意義早已超越了勝負本身。



從年少起我就深知，若要激發出全能潛能，必須每日誠實地審視自我。我必須不斷在嘗試與失敗中往復，在跌倒與站起間尋回自我，直到走出一條屬於安賽龍的路。對我而言，最艱巨的戰役永遠是與內心的博弈。



我近乎偏執地追求極致，每一個決定都只為成就那個最強的自己。或許在旁人眼中，我有些極端，但我唯獨害怕多年後再回過頭來看，會因為當年的未盡全力而滿心遺憾。這種極致的生活固然有期待價，但我甘之如此，亦無怨無悔。



告別之所以艱難，不再於放下球拍的那一刻，而在於放下雨之相關的一切——那段跨越山海的征途、日復一日的磨𥗠，以及每一個並肩作戰的身影。羽毛球不僅帶給我榮耀，更讓我結識了無數優秀的人。這些緣份跨越了賽場，讓他們從對手、伙伴變成了我生命中無可替代的摯友與家人。



我要向所有的教練、陪練以及對手至以最深的謝意。是你們的嚴苛要求、極限挑戰與日復一日的磨𥗠，鍛造了今天的我。能在賽場上與你們並肩戰鬥或是巔峰對決，是我職業生涯最大的榮幸。



感謝OBK俱樂部，感謝你們為一個心懷夢想的小男孩，鋪就了起飛的跑道。作為我的第二個家，OBK見證了我最初的夢想與寒水，那裏的每一份回憶我都將永遠珍藏。



感謝丹麥羽協，感謝你們在我年少懵懂時給與的接納與信任。從走出歐登塞的門，到扎根布隆德比國家訓練中心，我在這裏完成了從少年到冠軍的蛻變。那些並肩逐夢的歲月，以及共同贏下的沉甸甸的榮譽，都將是我一生珍藏的記憶。

感謝NAS，感謝你們張開雙臂歡迎我，並為我提供了如此完美的訓練環境。它讓我在實現夢想後，依然能夠保持進取之心，不斷去挑戰極限、追求卓越。能成為NAS大家庭的一員，我深感榮幸。我還要感謝一路同行、始終給予我信任的合作伙伴。你們的信任，早已超越了商業合作本身，我由衷感激這些情誼能從賽場延伸至生活。我們不只是事業上的伙伴，更是志同道合、並肩前行的摯友。感謝我的家人和朋友，謝謝你們無保留的愛。無論巔峰還是低谷，你們的陪伴從未缺席。這份守護，是我生命中比任何榮譽都珍貴的至寶。



致我最親密的朋友們：你們知道我說的是誰。我期待未來能有更多時間與你們相聚，你們的支持對我來說是最珍貴的財富。我的父親Henrik，你不僅是最專業的經紀人，更是我最堅實的後盾和最愛我的父親。我們並肩作戰，一起抵達了那些曾經連做夢都不敢想象的高度。我的母親Gitte，感謝你始終如一的守護。特別感謝你在那些關鍵比賽前，總能用你的方式幫我卸下壓力。雖然哪怕我和同一個對手打過50次比賽，你還是記不住人家的名字。你的那份不經意的幽默，總能讓我緊繃的心弦瞬間放鬆，露出最爛燦的笑容。



我的妹妹Johanne，從我參加第一場比賽起，你就一直陪在我身邊。那時你總是細心地準備裝滿補給的保溫袋，確保我在比賽間歇能及時補充能量。那份關懷，陪我走過了漫長的征途。你的支持，是我生命中無可替代的存在。



致孩子們最好的母親Natalia，感謝你付出的一切。我帶著愛與感激，珍藏我們共同擁有的所有經歷和回億。致我的女兒們，安維佳(Vega)和安子兮(Aya)，爸爸對你們的愛勝過千言萬語。我向你們保證，我會努力成為你們心中最捧的父親。

最後，也是最重要的球迷們。言語無法表達我對你們的感激，從我初出茅廬到立於巔峰，你們都一路相隨。在我低谷時，你們是不離不棄的星光，在我獲勝時，你們是同頻共振的歡呼。你們的支持是我職業生涯最寶貴的勛章。雖然我們大多未曾謀面，但我希望你們明白，我有多麼感激你們。期待在未來的歲月裏，與你們在世界各地偶遇。



今天羽毛球運動員安賽龍告別了職業賽場，但絕不會離開羽毛球。山高水長，我會換一種方式，在球場旁繼續守望。

我已其所有，而羽毛球亦許我圓滿。



帶著愛與感激

安賽龍(Viktor)