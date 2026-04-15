香港國際七人欖球賽│各隊隊長聚首啟德主場館 「銀劍」切蛋糕賀50周年

香港國際七人欖球賽由周五起一連3日在啟德主場館舉行，參賽的15支男子隊和15支女子隊隊長，今日（15日）於主場館聚首合照，為賽事造勢。今年適逢是香港七欖賽50周年，大會特別安排將參加銀劍賽的港男、女隊隊長拜恩塞巴（Sebastian Brien）和陳穎，一同以「銀劍」切蛋糕，慶祝金禧時刻。

世界七欖系列賽的男、女子球隊隊長合照。廖偉業攝

銀劍賽男子隊隊長之一拜恩塞巴（Sebastian Brien）與女子隊隊長陳穎一同以「銀劍」切蛋糕，慶祝50周年。廖偉業攝

30隊隊長聚首主場館合照 戴生日帽賀50周年

今年香港七欖賽各有15隊參加男、女子比賽，24隊出戰世界七欖系列賽，男、女隊各一半，「Melrose銀劍賽」則有6隊，男、女各3隊，各隊的隊長昨日齊聚一堂大合照，期間眾人更戴上生日帽，慶祝港七欖賽舉辦50周年。港男、女子隊將會出戰「Melrose銀劍賽」，男隊隊長之一拜恩塞巴和女隊隊長陳穎，手持「銀劍」切蛋糕慶祝。

房傑鋒相隔一年再參加香港七欖賽

而男隊陣中唯一華將房傑鋒，相隔一年再次代表港隊參加香港七欖賽，由於丹馬克和李卡度等主力缺陣，隊中一半球員都是新面孔，所以他坦言會挺身而出以資深球員身份帶領隊友出戰：「打完全運會之後，今次再在這裡(啟德主場館)打，氣氛完全唔同。每一次香港七欖賽都比上一屆更緊張和期待。（教練）希望我同埋其他senior（資深）隊員可以站出來，去做榜樣。」

有信心與新隊友擦出火花

房傑鋒認為新隊員雖然經驗較淺，穩定性不足，但願意嘗試新事物，有機會擦出火花，帶來驚喜。他預計同組對手當中，日本隊最難應付：「日本應變和適應能力好強，我哋以往贏過佢哋好多次，但佢哋轉變好快，所以我哋心態都要調整，落場要反應得快。」

港男子隊周五晚上7時38分對國家隊

對於少了以往的好隊友李卡度，房傑鋒笑言隊中少了廣東話笑話，有時聽不明英文笑話，心情會「沉啲」。港男子七隊周五晚上7時38分登場，在銀劍賽首戰對國家隊，周六下午3時16分對日本，如果順利晉級決賽，就會在周日下午4時16分爭冠。