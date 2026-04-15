七欖｜All Blacks抵禦壓力出擊爭勝 用哈卡舞連結球隊各民族成員

香港國際七人欖球賽周五開鑼，Adidas周三（11日）特意邀請欖球勁旅紐西蘭隊（All Blacks）4位球員和港隊七欖成員男子隊的丹馬克（Max Denmark)和女子隊的韋諾蒔（Rosie Wright)出席活動，分享經驗和與參加者大玩小遊戲。

用哈卡舞連接球員和人民

All Blacks今次有迪倫高里爾（Dylan Collier)、奇爾拉沙亞（Kele Lasaqa)、阿古亞羅高里索亞（Akuila Rokolisoa）以及羅迪歷蘇奴（Roderick Solo）出席活動並分享個人經驗，亦與港隊欖球代表丹馬克和韋諾蒔和現場的參加者玩欖球小遊戲。就Adidas的「You Got this」精神，阿古亞被問到在發生失誤時要如何重新專注相信自己時，他提到會深呼吸，並讓自己更加集中，忘掉先失誤並做好調整，繼續做好接下來的工作。

而迪倫高里爾也提到紐西蘭隊的特色哈卡舞（Haka)對他們的意義：「通常我們在贏得錦標賽會跳哈卡舞，而我們現在跳的哈卡舞很特別，他實際上是特別創作的，因為我們雖然都是紐西蘭人（Kiwi)，但我們是來自不同的地方不同的民族，比如薩摩亞人、斐濟人等，一直以來海洋是連接我們的紐帶，而我們的哈卡舞就是關於這樣，將每個人連結起來，成為今天的All Blacks和紐西蘭人。」

哈卡舞可以用於連結球隊中不同民族的球員。攝影：魏國謙

迪倫高里爾坦言這件黑色球衣本身就代表了肩負的壓力，但這種壓力是一種榮幸。攝影：魏國謙

穿上All Blacks球衣是一種光榮的壓力

活動後他們接受本報訪問，迪倫高里爾被問到今次來到香港有什麼目標的時候，他則言言每一次穿上球衣的時候就是為了勝利，而提到All Blacks作為世界一線的欖球隊，對於香港的欖球發展有什麼看法或建議時，他指隨着欖球運動成為奧運項目，有更多的資金投入到這個運動中，仍有非常多優秀的球隊崛起，例如西班牙隊，而對於香港的欖球發展他表示：「我認為越多的人去幫助球隊，他們也會變得更好，而對於香港而言好的教練當然有幫助，但這是一個學習曲線，你學習得越快就越能成為一至高水平的球隊，並需要從經驗中學習。」

而被問及球隊在面對更加多國家崛起，競爭亦更為激烈時不會感到有壓力，迪倫高里爾則坦言：「我認為壓力是一種榮幸，這件黑色球衣本身就代表了我們肩負的壓力，我們的國家熱愛欖球，所以我們穿上這件球衣時，我們便要承受比期望能贏以及其他地方的壓力，其他地方的崛起固然會令我們感到更大的壓力，但能夠穿上這件黑色球衣，對我們而言亦是一種榮幸，因為有很多年輕的孩子和人們也能夠在我們的位置上。」

記者/攝影：魏國謙