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七欖｜50周年銀劍切蛋糕 女欖隊長陳穎表示專注自己力爭三連冠

即時體育
更新時間：16:14 2026-04-15 HKT
發佈時間：16:14 2026-04-15 HKT

2026年香港國際七人欖球賽隊長合照儀式今日（15日）在啟德主場館舉行。世界七欖的男、女子球隊隊長，以及銀劍賽的男、女子球隊隊長一起到場合照 。而適逢香港七欖舉辦50周年，大會特別安排銀劍賽港隊男子隊隊長之一拜恩塞巴（Sebastian Brien）與女子隊隊長陳穎一同以「銀劍」切蛋糕，慶祝這個金禧時刻。隊長陳穎將帶領球隊迎戰丹麥及泰國，她坦言衛冕有一定壓力，但心情興奮多於緊張 ，專注自己就可以獲勝。

即將第26次代表港隊上陣的陳穎坦言衛冕有一定壓力，但心情興奮多於緊張。她表示球隊已經準備就緒：「我哋一齊訓練咗好耐，加埋有啲新人嘅能量，我哋應該可以做到一個好好嘅平衡。」丹麥隊上星期來港與港隊一同訓練，陳穎分析對手身形較為高大，但港隊會以速度及比賽智慧應付：「佢哋個身形會大少少，但我哋會用速度同比賽知識去嘗試贏佢哋。」當被問到衛冕的關鍵，陳穎認為最重要是專注自己的打法：「如果我哋自己嘅比賽打得好，我諗我哋應該可以贏到佢哋，專注返自己就得。」

港隊女子銀劍賽本周五晚上6時22分首戰丹麥，周六下午2時12分對泰國，決賽周日下午3時47分舉行。

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