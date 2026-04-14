2026 UCI 世界盃場地單車賽（香港站）｜李思穎望重溫全運熾熱氣氛 男子短組杜棹熙：亞錦是成功的第一步 望陸續嚐試更多不可能的事發生

兩周前在菲律賓亞錦賽大豐收的香港場地單車隊周二在將軍澳香港單車館進行公開訓練，港隊總教練達海飛（Herve）表示對港隊目標是「刷新自己PB」（個人最佳），在2周前亞錦賽奪2金1銀2銅的「小女車神」李思穎（Ceci）期望複製5個月前同一場地舉行的全運會的入場人數：「更多觀眾入場，人會比得興奮，亦有助自己發揮。」

港隊將派出9男6女出戰本周五（17日）起一連3天的場地單車世界盃，周二已有不少世界各地的單車隊進駐香港單車館練車，周五只輕鬆練習的Ceci曾於上月初第一站世界盃（珀斯站）個人歷史性奪得2銅（全能賽及淘汰賽），但今站齊集各地高手，她目標放在「檢視自己在列強中實力」為主，她說：「珀斯站不是太多強手，但香港每次辦比賽都吸引大批國際級選手來香港比賽，因為他們覺得玩得開心、又住得好，好開心亦好期待跟世界級選手對壘，好想藉香港站好好評估自己在國際上的水平。」Ceci希望在全能賽跟巴奧全能賽銅牌得主、新西蘭的禾里絲頓（Ally Wollaston)同場交量。

李思穎以平常心應戰世界盃。徐嘉華攝

梁穎儀在今站香港世界盃只參加麥迪遜賽。徐嘉華攝

梁穎儀期望跟李思穎的麥迪遜賽能突破二人在香港單車館的成績。徐嘉華攝

總教練杜海飛沒設目標

全運3金得主Ceci將參加首天的淘汰賽、次天的麥迪遜（跟梁穎儀）及最後一天的主項全能賽，她說：「今次教練沒給我們設目標，始終亞錦賽剛完，他只想我們自己去做到最好，所以會以平常心應戰。」Ceci的麥迪遜拍檔梁穎儀今站只參加一個賽項，她說：「希望改善之前交接的時機，希望可以突破我跟Ceci在香港這場地的PB（2024年的第10名）。」

男子「中長組」代表繆正賢（左起）、曹棨光、朱浚瑋、伍柏亨及年青的馬繹斐。徐嘉華攝

朱浚瑋（前）及曹棨光（後）合力奪得上月亞錦賽麥迪遜銅牌，朱仔亦同時奪亞錦賽捕捉賽銅牌。徐嘉華攝

男子「中長組」繆正賢：「希望一份『不滿足』心態再尋突破

男子「中長組」代表繆正賢、朱浚瑋、曹棨光及伍柏亨在上月亞錦賽的資格賽曾踩出4分00秒274的香港紀錄入正賽（最後第5名完成），他們期望香港站可以突破這PB，「大師兄」阿繆說：「雖然我們在亞錦賽刷新港績，但我們沒有開心到要甫上Ig分享，因為始終未滿足這個時間，希望這份『不滿足』的心態可以令我們再突跛時間。」值得一提，合作麥迪遜賽3年的朱浚瑋及曹棨光亦於亞錦賽歷史奪這項賽事的銅牌。

香港男、女子「短組」代表合照，包括歷史性首次在亞錦賽奪銅的「男子團體爭先賽」功臣杜綽熙（後排左一）、翁浚皓（左二）及莫沚駿（右一）。徐嘉華攝

男子「中長組」代表繆正賢（左起）、曹棨光、朱浚瑋、伍柏亨及年青的馬繹斐。徐嘉華攝

「短組」方面的焦點項目是首天舉行的男子團體爭先賽的杜棹熙、翁浚皓及莫沚駿，他們在亞錦賽歷史性取得銅牌，3人連同年青的吳保利周二見傳媒時表示期望在世界盃踩出PB，他們曾於亞錦賽踩出香港紀錄的43秒741，這個組合合作了4、5年，杜棹熙表示期望在香港「慢場」再次踩入44秒內：「亞錦賽証明我們是可以的，是好大鼓舞，這日成功的第一步，之後可以陸續去嚐試更多不可能的事發生。」

女子「短組」吳思穎（右起）、楊礎搖、童森及程嬿珊表示受到男子短組在亞錦賽的突破成績感到被被鼓舞。徐嘉華攝

以楊礎搖為首的女子「短組」，成員包括童森、吳思穎及程嬿珊，都坦言受到男子「短組」在亞錦賽的突破成績所鼓舞，期望在香港世界盃賽項包括爭先賽及凱林賽能創出個人突破的成績。總教練達海飛表示：「我隊正走在正確的方向，希望為9月愛知名古屋亞運會努力。」

記者/攝影：徐嘉華