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七欖｜香港國際七人欖球賽周五開鑼 港隊男女子分途出擊齊爭衛冕（附港隊賽程表）

即時體育
更新時間：15:53 2026-04-14 HKT
發佈時間：15:53 2026-04-14 HKT

香港國際七人欖球賽17-19日在啟德主場館開鑼，今年亦是賽事舉辦50周年，除了雲集多支國際勁旅外，亦有港隊代表出擊銀劍賽，男子代表隊力爭「三連霸」，而女子代表則同樣力拼衛冕。

港隊男子七欖今屆爭銀劍3連霸。資料圖片
港隊男子七欖今屆爭銀劍3連霸。資料圖片
港隊男女子分途出擊齊爭衛冕。資料圖片
港隊男女子分途出擊齊爭衛冕。資料圖片

港隊男子七欖今屆爭銀劍3連霸，同組將會對上國家隊和日本隊，並由蔡紅駿（James Christie）及拜恩塞巴（Sebastian Brien）雙隊長領軍出擊，陣中有高凡迪爾（Michael Coverdale)、確斯(Rory Stewart Cox)、胡安埃索諾(Juan Estonian MBA Oyana)、艾維塔比奧(Matteo Avitabile)、芮飛(Matthew Rickard)、艾栢力(Blake Elliot)、靴貝特(Liam Herbert)、拜恩菲立斯(Bryn Phillips)、于力仁(Julian Bourron)，以及唯一華將房傑鋒出戰。首戰將在17日對上國家隊，在18日會迎戰日本。

女子隊則衛冕之路需要面對泰國和丹麥。資料圖片
女子隊則衛冕之路需要面對泰國和丹麥。資料圖片

另外女子隊則由陳穎領軍出擊，衛冕之路需要面對泰國和丹麥，陣中有霍文山（Shanna Forrest）、歐陽倩怡、苗頌雅（Julia Mibuy MBA Oyana）、藍嘉敏、畢凱桓（Micayla Baltazar）、李念殷、歐景桃、植松明香（Haruka Uematsu）、陳楚琪、莊嘉欣和潘凱恩。女子隊將在首日先鬥丹麥，並在18日對上泰國。

港隊男子銀劍賽賽程：
17日19:38 港隊vs國家隊
18日15:16 港隊vs日本
19日16:16 決賽

港隊女子銀劍賽賽程：
17日18:22 港隊vs丹麥
18日14:12 港隊vs泰國
19日15:47 決賽
 

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