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香港女子隊挾上屆世乒團銅牌 杜凱琹望新人帶來「衝擊力」 17歲蘇籽童被寄予厚望

即時體育
更新時間：19:48 2026-04-13 HKT
發佈時間：19:48 2026-04-13 HKT

世界乒乓球團體錦標賽兩周後倫敦舉行。

香港男、女子乒球隊周一在體院跟傳媒見面，為本月底的倫敦世界乒乓球團體錦標賽分享備戰情況，上屆奪得銅牌的香港女子乒球隊只剩下「大師姐」杜凱琹及年青的吳詠琳，加入李凱敏、蘇籽童及江芷林，阿杜期望年輕一輩能帶來「新鮮感」及「衝擊」。

今日凌晨才返到香港的杜凱琹顯得一臉倦容。徐嘉華攝
今日凌晨才返到香港的杜凱琹顯得一臉倦容。徐嘉華攝

一日前還在太原打比賽的一眾香港隊代表，周一凌晨3時才到香港，今晨就要會見傳媒，難掩倦容的阿杜對於今屆保住獎牌表示有一定難度，她說：「其實上屆（2024年）我們沒想過拿到獎牌，但上屆人腳都強（有朱成竹及李皓晴），今年全部都是較年輕的隊員，未敢豪言要拿到獎牌，尤其小組的隊伍不易應付。」香港女子隊同組有荷蘭、墨西哥及中國澳門。

今日凌晨才返到香港的杜凱琹顯得一臉倦容。徐嘉華攝
今日凌晨才返到香港的杜凱琹顯得一臉倦容。徐嘉華攝

阿杜睇好年僅17歲的蘇籽童有一定的「衝擊力」，她表示：「蘇籽童的潛力及世界排名（她現排82）比起她的同齡球手都算好，其他隊友的水平都可以打得好，看臨場把握及心態。」阿杜記得自己於2014年東京一屆的世乒團，自己當時只有18歲，她以「第一單」出戰，記得當時自己沒有特別大的壓力，反而在團體賽的、隊友互相支持下打得更得心應手。

年僅17歲的蘇籽童（中）來港兩年就獲世錦團參賽資格。徐嘉華攝
年僅17歲的蘇籽童（中）來港兩年就獲世錦團參賽資格。徐嘉華攝

 

蘇籽童表示：「現在心情都有點緊張，沒想過這麼快就有世錦賽的機會，我會珍惜今次機會，希望屆時能發揮好一點，抱學習心態去打，亦希望以年輕的心態去衝激每一個對手。」蘇籽童坦言自己偶像包括國家隊的孫穎莎及朱雨玲。

記者/攝影：徐嘉華

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