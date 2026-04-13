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「新紥師弟」陳顥樺望月底倫敦世錦團彌補2年前遺憾 「大師兄」黃鎮廷期望爭回失落18年的男團獎牌

即時體育
更新時間：19:07 2026-04-13 HKT
發佈時間：19:07 2026-04-13 HKT

兩年前曾在世界乒球團體錦標賽錯失了巴黎奧運資格的香港男子隊，隊中「大師兄」黃鎮廷期望本月底倫敦同一個比賽爭回失落了18年的男團獎牌，「新紥師弟」陳顥樺望彌補2年前自己輸波的遺憾，今屆助港隊挽回名聲。

大師兄黃鎮廷（左）期望陳顥樺（右）痈了上屆世錦團的經驗，今屆有水準的發揮。徐嘉華攝
大師兄黃鎮廷（左）期望陳顥樺（右）痈了上屆世錦團的經驗，今屆有水準的發揮。徐嘉華攝

香港男、女子乒球隊周一在體院見傳媒，21歲的顥樺坦言一直記住兩年前的失利：「好記得上屆世錦團關乎奧運資格，當時我輸了好關鍵的第3場（32強對奧地利），廷哥一場都沒輸過，我在那場比數曾大比數領先但被對手反勝，是好大的遺憾（出線不到奧運），所以今年好有目標要打好每一場，幫球隊作出每一分的貢獻，不想令隊友及教練失望。」

黃鎮廷（左）及陳顥樺（右）肩負男子隊在世錦團的爭分任務。徐嘉華攝
黃鎮廷（左）及陳顥樺（右）肩負男子隊在世錦團的爭分任務。徐嘉華攝

兩年過去，顥樺已銳變成為港隊主力，特別男隊於去年10月亞乒團歷史奪銀給予不少信心，他期望先入8強；香港男子隊對上一次奪世錦團獎牌是2008年的銅牌，當時功臣之一的李靜已是現任港隊總教練。

阿廷望隊員各自「發揮得比昨日的自己好」

香港男子隊成員正是去年10月亞乒團銀牌班底，除阿廷及顥樺外，還有林兆恒、姚鈞濤，以及加入關文皓，港隊跟尼日利亞、南非及沙特阿拉伯同組，阿廷認為小組的抽籤算不錯，如無意外將以首名出線淘汰圈，但挑戰仍在，他說：「我們目標先放在小組出線，希望這一屆，我們每一個隊員都發揮比昨日的自己好，打得好的話，我隊有一定衝擊力。」

記者/攝影：徐嘉華

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