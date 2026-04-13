亞沙運｜港隊出戰三亞2026亞洲沙灘運動會 聶芷彥何焌喬任持旗手

第六屆亞洲沙灘運動會（亞沙運）將於本月22至30日在海南三亞舉行，中國香港代表團今日（13日）於奧運大樓舉行授旗典禮。今屆港隊將派出120人代表團，當中84名運動員會出戰8個比賽項目。大會同日公布，公開水域游泳女將聶芷彥及年僅16歲的滑浪風帆小將何焌喬將共同擔任開幕禮持旗手，帶領港隊力爭佳績。

今屆亞沙運相隔十年再度舉辦，亦是繼2012年海陽亞沙運後，中國第二度承辦此項盛事。賽事共設14個大項，港隊將參與其中8項，包括公開水域游泳、水球、三人籃球、沙灘田徑、沙灘手球、龍舟、滑浪風帆和兩項鐵人。文化體育及旅遊局局長羅淑佩出席並主禮授旗儀式，她在致辭時指出，亞沙運包含多項亞運會的常設項目，港將可藉今次實戰機會「以賽代練」，為9月舉行的亞運會調整身心狀態，打響漂亮的前哨戰。

聶芷彥特訓備戰 何焌喬劍指頒獎台

首度擔任大型運動會持旗手的聶芷彥坦言感到無比榮幸，形容這對其即將展開的賽事是一大「強心針」。去年曾為港隊勇奪亞錦賽女子組金牌的她表示，三亞的氣候與香港相近，加上自己擁有豐富的實戰經驗，無論面對大浪或平靜海面都能迅速適應。她更透露早前特意前往設有100米海水泳池的場地集訓：「這不僅能精準控制時間，更能完美模擬真實海面環境，對備戰公開水域賽事有極大幫助。」

另一位持旗手何焌喬年僅16歲，是代表團中最年輕的運動員。去年底勇奪亞錦賽男子U17冠軍的他，對即將出戰亞沙運感到既緊張又興奮。他直言今次目標非常明確：「我為自己設定的目標就是要站上頒獎台！所有運動員的刻苦訓練都是為了這個目標，我定必全力以赴。」

黃子圖轉戰兩項鐵人 迎擊哈薩克「氣袋」

值得一提的是，港隊三項鐵人代表黃子圖將出戰今屆賽事的兩項鐵人項目。與三鐵不同，兩項鐵人僅保留游泳及跑步，取消了單車環節。黃子圖笑言這次參賽感覺新鮮：「其實我們小時候接觸這項運動，都是先從游泳和跑步開始，後來才加入單車，這次就像回到初衷。」

談及比賽策略，黃子圖表示由於戶外賽事受天氣及對手戰術影響較大，未有刻意設定完成時間，但會全力爭取最佳名次。他分析指，今次賽事缺少了單車項目，令競爭格局有所改變：「主要對手依然是國家隊、日本及哈薩克。特別是哈薩克選手，雖然他們游泳未必最頂尖，但跑步實力極強，部分選手10公里個人最佳時間（PB）可達29分鐘，在距離較短的兩項鐵人賽中，絕對是極大的威脅。」