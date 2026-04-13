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網球｜網壇壞孩子湯米奇秘密榮升人父 網紅女友誕下千金

即時體育
更新時間：15:57 2026-04-13 HKT
發佈時間：15:57 2026-04-13 HKT

昔日澳洲網壇「壞孩子」湯米奇（Bernard Tomic）的人生踏入新一頁！他與網紅女友Keely Hannah近日在社交媒體上驚喜宣佈，兩人已悄悄迎來他們的第一個孩子，正式榮升父母。

「最美麗的秘密」

Keely Hannah在Instagram上載了一系列新生女兒的溫馨照片，並寫道：「這是我們保守過的最美麗的秘密。」她同時公佈了女兒的名字為Astara Aurelia Tomic，並透露她已於4月5日出生。這對情侶將懷孕消息完全保密，直到女兒出生後才對外公佈，令一眾球迷大感意外。

曾因女友當場退賽

33歲的湯米奇與Keely Hannah自2022年開始交往，他們的戀情一直備受關注，亦曾掀起不少風波。兩人關係的開端，始於湯米奇與前度、另一位網紅Vanessa Sierra分手後不久。而在2024年5月，兩人的關係再次成為頭條。當時，湯米奇在阿肯色州小石城公開賽的一場比賽中，因與在看台上的女友發生爭執，竟戲劇性地當場宣佈退賽。

力爭重返百大

自該次風波後，Keely Hannah在網上轉趨低調。儘管兩人的關係經歷起伏，但如今他們已共同邁出了人生重要的一步。曾經高踞世界排名第17位的湯米奇，近年一直努力奮鬥，希望能重返世界前100名，並期望在接下來的法國網球公開賽及溫布頓網球錦標賽中，能有好的表現。

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