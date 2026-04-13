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蒙地卡羅大師賽｜冼拿泥地首挫艾卡拉斯重奪「一哥」寶座 大師賽連勝22場

即時體育
更新時間：13:28 2026-04-13 HKT
發佈時間：13:28 2026-04-13 HKT

世界排名第一及第二的終極對決，周日在蒙地卡羅大師賽決賽上演。意大利新星贊歷克冼拿（Jannik Sinner）在經歷一場激戰後，以7:6（7:5）、6:3直落兩盤擊敗衛冕的西班牙「一哥」艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），不但贏得個人今季第三座大師賽1000級別冠軍，更成功從對方手中搶回失落五個月的世界第一寶座。

首盤贏決勝局

今場決賽是自去年11月ATP年終賽決賽後，兩位球壇頂尖高手再次碰頭。首盤比賽，雙方早段互破發球局後，戰情一直陷於膠著，最終需要進入「搶七」決勝。在關鍵時刻，冼拿提升了其一發質量，並把握住艾卡拉斯在關鍵分上的雙發失誤，決勝局勝7:5，先拔頭籌。

豪取大師賽22連勝

進入第二盤，冼拿開局慢熱第3局便被艾卡拉斯打破發球局，一度落後1:3。然而，這位24歲的意大利球手沉著應戰，穩住陣腳後成功反破，先後兩次破回艾卡拉斯的發球局反勝6:3，以盤數2:0贏得他第27個ATP巡迴賽冠軍，並將其在大師系列賽的連勝紀錄擴大至22場。
賽後，重返「一哥」寶座的冼拿難掩興奮：「重奪世界第一對我意義重大。今仗我們兩人都打出了非常高的水平。能夠在這個我仍在學習的泥地場上贏得一個大賽冠軍，對我意義很大，我感到非常高興。」

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