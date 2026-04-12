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香港長池游泳計時賽｜一連２日共３項港績 簡綽桐破港績兼奪全場傑出女泳員獎

即時體育
更新時間：21:46 2026-04-12 HKT
發佈時間：21:46 2026-04-12 HKT

一連兩天在體院舉行的香港長池游泳計時賽都有破港績的喜訊！周日有專程從美國回港比賽的蝶泳專家簡綽桐在女子50米蝶泳，在初賽以26秒34刷新香港紀錄，下午的決賽以26秒50奪冠，繼周六100米蝶同樣奪冠後，首次取得「全場傑出女泳員獎」，將於本月30日24歲生日的她也說：「這是我成世人第一個香港長池紀錄，好開心時間做得不錯，絕對是早來的生日禮物。」

簡綽桐好開心第一次打破長池香港紀錄，手上的閃電獎代表破紀錄。徐嘉華攝
簡綽桐好開心第一次打破長池香港紀錄，手上的閃電獎代表破紀錄。徐嘉華攝
簡綽桐（中）及「蛙王」麥世霆（右）分奪最傑出男、女運動員獎，旁為港隊總教練陳劍虹。徐嘉華攝
簡綽桐（中）及「蛙王」麥世霆（右）分奪最傑出男、女運動員獎，旁為港隊總教練陳劍虹。徐嘉華攝
簡綽桐在５０米蝶泳打破香港紀錄。徐嘉華攝
簡綽桐在５０米蝶泳打破香港紀錄。徐嘉華攝

 

跟香港奧運獎牌「飛魚」何詩蓓（Siobhan）一樣，同樣都是畢業於密芝根大學，不同是簡綽桐畢業後搬了去美國加州練水，她好開心今仗看見成效，之前的50米蝶泳PB（個人最佳）是上月在初在美國TYR職業游泳系列賽游出的26秒67，沒想過一個多月再破PB。

簡綽桐（左二)在５０米蝶泳雖沒有再破港績，但仍以26秒50奪冠。徐嘉華攝
簡綽桐（左二)在５０米蝶泳雖沒有再破港績，但仍以26秒50奪冠。徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝

三周前回港適應時差準備今次長池賽的她表示：「真的十分開心，沒想過可以在如此短時間內PB這麼多，我沒特別為長池計時賽去減少訓練，只有微調少少，今次做出這時間對我亞運非常之有信心，我會努力回去練水，再看看如何突破到更佳時間。」舊港績是譚凱琳在2023年同一個比賽游出的26秒55。

周一將飛回加州訓練的綽桐更日開心是第一次刷新香港長池紀錄，亦是第一次奪「全場傑出女泳員獎」，她說：「我只試過在2018年新加坡世界盃短池賽破過香港100米個人混合泳短池紀錄，長池紀錄都是第一次。」簡綽桐將第3次出戰亞運會，她最想集中做好自己的時間，在50米及100米蝶泳突破自己的時間。

簡綽桐認為她今日刷新的港績可以躋身亞運決賽，亞運前也會留在美國訓練，她說：「我十分信任美國的教練，他的短途訓練模式增強我不少信心，我不會理會別人的時間，只想做好自己的時間。」

麥世霆在港隊總教練陳劍虹手上取得全場傑出男泳員獎。徐嘉華攝
麥世霆在港隊總教練陳劍虹手上取得全場傑出男泳員獎。徐嘉華攝
麥世霆在今次計時賽奪１００米及２００米蛙泳冠軍。徐嘉華攝
麥世霆在今次計時賽奪１００米及２００米蛙泳冠軍。徐嘉華攝
麥世霆（中）周日奪１００米蛙泳冠軍。徐嘉華攝
麥世霆（中）周日奪１００米蛙泳冠軍。徐嘉華攝
麥世霆
麥世霆

今日奪得「全場傑出男泳員獎」是年輕「蛙王」麥世霆，他這兩天包辦自己主項100米及200米蛙泳金牌、50米蛙泳銀牌，已忘了拿過多少次「傑出男泳員」的他表示：「對我來說，我更著重自己游的時間，前陣子練得不夠好，會努力加強訓練，相信會再刷新蛙泳的港績的。」

男子50米背泳：余東豈（左二）在早上初賽以25秒91刷新港績（舊紀錄是五年前劉紹宇（今仗雙季軍之一）的26秒正），他在決賽以25秒99奪冠。徐嘉華攝
男子50米背泳：余東豈（左二）在早上初賽以25秒91刷新港績（舊紀錄是五年前劉紹宇（今仗雙季軍之一）的26秒正），他在決賽以25秒99奪冠。徐嘉華攝

一連兩日的長池游泳計時賽共有３個港績，除周六的400米個人混合泳的王一舜外，周日有簡綽桐的50蝶泳以及余東豈的男子50米背泳（時間是25秒91）。

其餘戰果有：

記者/攝影：徐嘉華

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